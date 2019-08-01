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Фотофакт: десантники пробежали 8 км по улицам Бреста
02.08.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В память о погибших при исполнении интернационального долга брестчанах состоялся забег, его маршрут более 8 км.
фото Александра ШУЛЬГАЧА
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В память о погибших при исполнении интернационального долга брестчанах состоялся забег, его маршрут более 8 км. фото Александра ШУЛЬГАЧА
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