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Опубликовано видео, как задерживали угнанный "Ягуар" в Лунинце
02.08.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Во время движения по маршруту патрулирования на видеорегистратор сотрудников Лунинецкого отдела Департамента охраны попал момент дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля "Ягуар".
Как выяснилось, указанный автомобиль был похищен и числился в угоне.
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Во время движения по маршруту патрулирования на видеорегистратор сотрудников Лунинецкого отдела Департамента охраны попал момент дорожно-транспортного...
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