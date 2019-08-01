3 августа в Бресте будет ограничено движение: концерт, футбол и ремонтные работы

Источник материала: Виртуальный Брест

3 августа 2019 в период времени с 20:30 до 22:30 в Бресте в связи с проведением массового мероприятия (на площади Ленина состоится концерт группы «Спасение») будет ограничено движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от ул. Леваневского до ул. Гоголя.





Футбольный матч 03 августа 2019:

– с 17.30 до окончания футбольного матча ограничено движение транспортных средств по ул. Коммунистической на участке от Воровского до Гоголя, по нечетной стороне ул. Гоголя, от Наганова до Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул. Гоголя от Ленина до Наганова. По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул. Ленина и Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.

В период времени с 05 по 08 августа 2019 связи с проведением ремонтно-строительных работ будет ограничено движение транспортных средств по улице Ленина, на участке от проспекта Машерова до улицы Интернациональной.

Уважаемые водители, планируйте маршрут своего движения заблаговременно.