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МИД России объявил о прекращении действия ДРСМД

02.08.2019 15:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МИД России объявил о прекращении действия ДРСМД

Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.

Там подчеркнули, что это произошло по инициативе Вашингтона, передают РИА Новости.

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

В 2019 году Россия – в ответ на действия США – приостановила свое участие в ДРСМД.

 
 
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Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
 
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