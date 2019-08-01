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МИД России объявил о прекращении действия ДРСМД
02.08.2019 15:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Там подчеркнули, что это произошло по инициативе Вашингтона, передают
СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
В 2019 году Россия – в ответ на действия США – приостановила свое участие в ДРСМД.
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Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
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