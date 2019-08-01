МИД России объявил о прекращении действия ДРСМД

Источник материала: Ежедневник





Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.

Там подчеркнули, что это произошло по инициативе Вашингтона, передают РИА Новости .

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

В 2019 году Россия – в ответ на действия США – приостановила свое участие в ДРСМД.