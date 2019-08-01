Вопросы дальнейшего экономического развития страны обсуждают на совещании у Лукашенко

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси 2 августа проводит с руководством Совета министров совещание, на котором обсуждаются накопившиеся вопросы по дальнейшему экономическому развитию страны.

Совещание с экономическим блоком страны - один из традиционных форматов, который используется главой государства для обсуждения текущей ситуации в Беларуси и выработки эффективных решений.

"У нас очередное совещание по актуальным текущим вопросам, хотя есть и вопросы стратегического характера, как, допустим, отношения с Россией в Союзном государстве. Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решения, - сказал президет.

Он отметил, что «это не вопросы, где надо с нуля что-то начинать и глубоко погружаться в суть».

«Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами. Не надо самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положении», - заметил Лукашенко.

Темы, которые будут обсуждаться, касаются финансов, инвестиций, внешнеэкономической деятельности.