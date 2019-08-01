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Легенда «Песняров» Леонид Борткевич продает свой дом под Минском за 460 тысяч долларов

02.08.2019 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Леонид Борткевич никогда не скрывал, что после возвращения в Беларусь поселился в деревне Валерьяново. Там у легенды «Песняров» свой дом. «Из Америки я вернулся только с американским паспортом. Александр Григорьевич Лукашенко тут же велел мне выдать белорусский. А потом люди посоветовали написать Батьке письмо, что мне негде жить. У меня ни в одной стране мира не было недвижимости. Я написал, и уже через два дня вышел по мне указ — выделить квартиру в центре Минска и кредит на покупку дома. Этот коттедж мы покупали недостроенным. Я сел и нарисовал эскиз (я же архитектор по образованию), и вот получилось то, что вы видите теперь», — рассказывал в 2012 году «Экспресс газете» Леонид Борткевич. Теперь этот дом появился в риелторской базе и продается за 465 тысяч долларов в эквиваленте. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: realt.by

Снаружи дом выглядит обычно. Оно и понятно: объект достался Леониду Леонидовичу недостроенным, пришлось работать с тем, что было. Зато внутри сразу чувствуется творческая натура хозяина.

Дом трехуровневый, площадью 437 квадратных метров. На первом этаже расположены большая гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, кабинет, санузел.





На втором уровне разместились большой холл, спальня, детская комната.




В цоколе, говорится в объявлении, есть сауна, комната отдыха, санузел, душ, кладовая, котельная. В одном из помещений цокольного этажа Леонид Борткевич собрал «песняровские» воспоминая — афиши концертов, пластинки, фотографии. В этой комнате легендарный артист давал свое юбилейное интервью TUT.BY.



А вот тотографии этой комнаты из объявления о продаже дома:



Дом продается за 465 тысяч долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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