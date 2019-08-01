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Легенда «Песняров» Леонид Борткевич продает свой дом под Минском за 460 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Леонид Борткевич никогда не скрывал, что после возвращения в Беларусь поселился в деревне Валерьяново. Там у легенды «Песняров» свой дом. «Из Америки я вернулся только с американским паспортом. Александр Григорьевич Лукашенко тут же велел мне выдать белорусский. А потом люди посоветовали написать Батьке письмо, что мне негде жить. У меня ни в одной стране мира не было недвижимости. Я написал, и уже через два дня вышел по мне указ — выделить квартиру в центре Минска и кредит на покупку дома. Этот коттедж мы покупали недостроенным. Я сел и нарисовал эскиз (я же архитектор по образованию), и вот получилось то, что вы видите теперь», —
Снаружи дом выглядит обычно. Оно и понятно: объект достался Леониду Леонидовичу недостроенным, пришлось работать с тем, что было. Зато внутри сразу чувствуется творческая натура хозяина.
Дом трехуровневый, площадью 437 квадратных метров. На первом этаже расположены большая гостиная с камином и выходом на террасу, кухня, кабинет, санузел.
А вот тотографии этой комнаты из объявления о продаже дома:
Дом продается за 465 тысяч долларов в эквиваленте.
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Как выглядит дом изнутри - в материале.
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