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Xiaomi показала новый игровой ноутбук с мощнейшим процессором и видеокартой

02.08.2019 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совсем скоро Xiaomi представит новое поколение игрового ноутбука Mi Gaming Laptop, но аппарат уже успел «засветиться» на геймерской выставке в Китае. Об этом сообщает Gizmochina.


Устройство будет оснащаться процессором Intel Core i7−9750H, а также дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 2060. Оперативной памяти — 16 ГБ, постоянной на SSD-накопителе — 512 ГБ.

Точная диагональ дисплея пока не называется (скорее всего, она составит 15,6 дюйма, Full HD), но известно, что панель будет поддерживать частоту обновления в 144 Гц и сможет похвастаться 72-процентным охватом цветового пространства NTSC.


Ресурс iXBT пишет, что модель получила стереодинамики мощностью по 3 Вт, поддержку Dolby Atmos, разъемы USB 3.0, 3,5-мм и HDMI 2.0, а также слот для карт памяти. Впрочем, в продаже появятся и другие модификации лэптопа. По информации издания, ими станут три модели:

  • Intel Core i5−9300H, GeForce GTX 1660 Ti, 8 ГБ ОЗУ памяти и SSD на 512 ГБ за 1086 долларов
  • Intel Core i7−9750H, GeForce GTX 1660 Ti, 16 ГБ ОЗУ памяти и SSD на 512 ГБ за 1246 долларов
  • Intel Core i7−9750H, GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ памяти и SSD на 512 ГБ за 1304 доллара

Смотрите, сколько у нас стоят другие ноутбуки Xiaomi:

 
 
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