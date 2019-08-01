Xiaomi показала новый игровой ноутбук с мощнейшим процессором и видеокартой

Источник материала: Tut.by

Совсем скоро Xiaomi представит новое поколение игрового ноутбука Mi Gaming Laptop, но аппарат уже успел «засветиться» на геймерской выставке в Китае. Об этом сообщает Gizmochina.





Устройство будет оснащаться процессором Intel Core i7−9750H, а также дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 2060. Оперативной памяти — 16 ГБ, постоянной на SSD-накопителе — 512 ГБ.

Точная диагональ дисплея пока не называется (скорее всего, она составит 15,6 дюйма, Full HD), но известно, что панель будет поддерживать частоту обновления в 144 Гц и сможет похвастаться 72-процентным охватом цветового пространства NTSC.





Ресурс iXBT пишет , что модель получила стереодинамики мощностью по 3 Вт, поддержку Dolby Atmos, разъемы USB 3.0, 3,5-мм и HDMI 2.0, а также слот для карт памяти. Впрочем, в продаже появятся и другие модификации лэптопа. По информации издания, ими станут три модели:

Intel Core i5−9300H, GeForce GTX 1660 Ti, 8 ГБ ОЗУ памяти и SSD на 512 ГБ за 1086 долларов

Intel Core i7−9750H, GeForce GTX 1660 Ti, 16 ГБ ОЗУ памяти и SSD на 512 ГБ за 1246 долларов

Intel Core i7−9750H, GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ памяти и SSD на 512 ГБ за 1304 доллара

Смотрите, сколько у нас стоят другие ноутбуки Xiaomi: