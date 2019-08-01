|
Xiaomi показала новый игровой ноутбук с мощнейшим процессором и видеокартой
Источник материала: Tut.by
Совсем скоро Xiaomi представит новое поколение игрового ноутбука Mi Gaming Laptop, но аппарат уже успел «засветиться» на геймерской выставке в Китае. Об этом
Устройство будет оснащаться процессором Intel Core i7−9750H, а также дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 2060. Оперативной памяти — 16 ГБ, постоянной на SSD-накопителе — 512 ГБ.
Точная диагональ дисплея пока не называется (скорее всего, она составит 15,6 дюйма, Full HD), но известно, что панель будет поддерживать частоту обновления в 144 Гц и сможет похвастаться 72-процентным охватом цветового пространства NTSC.
Ресурс iXBT
Смотрите, сколько у нас стоят другие ноутбуки Xiaomi:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаджет придет на смену прошлогодней модели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)