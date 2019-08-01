Лукашенко поручил ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции – премьер-министр Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству республики ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"Президент более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", - сказал после совещания у главы государства Румас, которого цитирует госагентство БелТА .

"Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", - сообщил Румас.

Он напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. "Как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств", - подтвердил премьер.

Лукашенко также поручил МИДу активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией, сообщил Румас.

"Глава государства поручил министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства", - сказал премьер.

Кроме того, на мероприятии обсуждался вопрос о расширении территории для безвизового посещения Беларуси иностранными гражданами, добавил он.

Как сообщалось, на переговорах 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко и Путин выработали новые принципиальные инициативы по углублению интеграции между странами. "Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать", - сообщал министр экономики Дмитрий Крутой, который с белорусской стороны возглавляет двустороннюю рабочую группу по интеграции.

По его словам, "к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, поручено разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению".

"Пока позиции сторон согласованы на 80%, но оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер", - добавил министр.