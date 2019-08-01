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Лукашенко поручил ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции – премьер-министр Беларуси

02.08.2019 14:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству республики ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"Президент более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", - сказал после совещания у главы государства Румас, которого цитирует госагентство БелТА.

"Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углубленной интеграции с Российской Федерацией", - сообщил Румас.

Он напомнил, что сторонам осталось согласовать несколько вопросов по программе действий. "Как только эта работа будет завершена, начнется разработка дорожных карт по секторам. В ноябре их планируется представить главам государств", - подтвердил премьер.

Лукашенко также поручил МИДу активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией, сообщил Румас.

"Глава государства поручил министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства", - сказал премьер.

Кроме того, на мероприятии обсуждался вопрос о расширении территории для безвизового посещения Беларуси иностранными гражданами, добавил он.

Как сообщалось, на переговорах 18 июля в Санкт-Петербурге Лукашенко и Путин выработали новые принципиальные инициативы по углублению интеграции между странами. "Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать", - сообщал министр экономики Дмитрий Крутой, который с белорусской стороны возглавляет двустороннюю рабочую группу по интеграции.

По его словам, "к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, поручено разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению".

"Пока позиции сторон согласованы на 80%, но оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер", - добавил министр.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству республики ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции, сообщил...
 
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