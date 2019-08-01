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Милиционер спас девочку, которая хотела покончить с собой в прямом эфире своего видеоблога

02.08.2019 14:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минский милиционер спас школьницу от суицида, пишет агентство "Минск-Новости".

"В милицию позвонила девушка, которая сообщила, что ее подруга собирается совершить суицид. Об этом заявительница узнала из соцсети, где в прямом видеоэфире, беседуя с подписчиками, та поделилась своими намерениями. Оперативный дежурный незамедлительно отправил к месту развития событий милицейский наряд", - рассказала официальный представитель Первомайского РУВД Екатерина Добровольская.

По ее словам, все происходило на общем балконе 19-го этажа жилого дома на ул. Руссиянова. По дороге туда оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Дмитрий Гутников нашел страничку школьницы в соцсети и начал с ней общаться  и стараясь оттянуть момент, когда она перелезет через ограждение балкона.

Прибыв на место происшествия, милиционер поднялся на общий балкон многоэтажки, где находилась школьница, и оттянул ее на безопасное расстояние. После связался с ее родителями и лично передал им дочь, попросив обратить особое внимание на ее психологическое состояние.

"Девушка так и не смогла объяснить свое решение — лишь вторила, что так будет лучше для всех", - добавила Добровольская.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский милиционер спас школьницу от суицида, пишет агентство "Минск-Новости".
 
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