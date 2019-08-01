Неустойчивая погода замедлит темпы уборки урожая – Белгидромет

Источник материала: Интерфакс

Неустойчивая погода, прогнозируемая в Беларуси в первой декаде августа, замедлит темпы уборочных работ, сообщили в Белгидромете в пятницу.

"В первой декаде августа из-за ожидаемых дождей в северо-восточной половине республики возможно расширение площадей с переувлажнением почвы. Неустойчивая погода вновь замедлит темпы уборочных работ", - говорится в сообщении на сайте центра.

В то же время, а большей территории республики достаточная влагообеспеченность на фоне невысоких температур будет способствовать росту и развитию корнеплодов и поздних овощей.

Как констатировали в Белгидромете, сильные дожди во многих районах в последней декаде июля обусловили увеличение запасов влаги в почве на большей территории республики. "По результатам инструментального определения влажности почвы, под картофелем, кукурузой, корнеплодами и травами в полуметровом и пахотном горизонтах содержатся достаточные запасы продуктивной влаги. На большей территории Витебской области, а также в северных районах Могилевской области, в первую очередь под картофелем, влагозапасы повышенные", - уточнили синоптики.

При этом на западе и юго-западе страны, где осадков выпало меньше, на момент определения влажности отмечался недостаток почвенной влаги – в ряде районов Гродненской и местами на западе Брестской области запасы продуктивной влаги оказались низкими. Прошедшие в конце июля дожди на значительной территории Брестской области пополнили содержание влаги в почве.