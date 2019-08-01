Стоит ли ехать в Москву с ребенком. Записки цивилизованного гастарбайтера

Источник материала: Интерфакс

Продолжает публиковать полезные советы для трудовых мигрантов и тех, кто только собирается строить карьеру в другой стране. Юлия Кочубей в цикле материалов о Москве подробно рассказывает о том, как переехала из белорусской столицы в российскую, и сегодняшняя тема - проблемы, которые ждут тех, кто поедет в Москву на достаточно долгий срок с ребенком, и - как эти проблемы успешно решить.



В Москве только официально - почти полтора миллиона детей до 15 лет. Целый мегаполис, или даже - небольшое государство. И при этом первое впечатление от Москвы: город молодых, здоровых и ... бездетных.

Сначала прагматичные моменты: школа, сад, поликлиника. Здравоохранение для белорусов формально бесплатное, но если у вас нет регистрации, придется оформить полис добровольного медстрахования или обращаться в платные медцентры. Бесплатно оформляется полис обязательного медстрахования, но для этого нужна регистрация по месту жительства, хотя бы временная.

Только с ОМС можно прикрепиться к ближайшей поликлинике. Чтобы попасть в сад регистрация тоже нужна, а также нужно заполнить форму на специальном сайте и ждать очереди. Сколько – зависит от района. Зато многие сады работают с 7 утра до половины девятого вечера. В школу попасть проще, чем в сад – образование среднее обязательное и соответственно возьмут по месту регистрации в любом случае. В начальной школе есть продленка, правда платная. Есть частные школы, но это очень дорого – от тысячи евро в месяц.



Что касается отдыха и развития – в Москве для детей есть все или почти все. Три десятка детских театров, три сотни кинотеатров, несколько цирков, зоопарк, музеи, детские игровые зоны с бесплатными аниматорами в каждом торговом центре, десятки парков с детскими площадками и аттракционами. Я уже не говорю про кафе-рестораны с детскими комнатами, аниматорами, детскими столами-стульчиками, детским меню и т.д. Вопрос один – как до этого всего добраться?

Я посмотрела свежую статистику – 44 из 267 станций метро оборудовано лифтами и подъемниками. Как правило, это новые станции на окраинах и все наземное метро – МЦК. Центр, увы, этим похвастаться не может. Городские власти, надо отдать должное, пытаются как-то минимизировать трудности с помощью "мобильных помощников". Это люди, которые дежурят на станциях метро и готовы, к примеру, поднести коляску. Но услуги желательно заказывать заранее, так как в нужный момент их сложно найти на станциях, а тем более на входе в метро.

Наземного транспорта с низкими платформами в Москве уже много, и там бы было комфортно ехать с детской коляской, если бы не другие пассажиры, которых в московском транспорте в изобилии.

Преодолев транспортный квест, вы добираетесь до точек детского досуга. В последние годы по центру российской столицы стало возможным просто гулять, не лавируя между припаркованными беспорядочно автомобилями. Появились целые пешеходные кварталы, которые каждый год мостят новой плиткой. Но до европейских столиц Москве еще, увы, далеко. Из-за большого количества машин машин воздух очень загрязнен. Мой сын раньше говорил, что "воздух квадратный и ему в горло не лезет". Зато последние год-два стали большинство подземных переходов в центре оборудовали специальными съездами для колясок, велосипедистов и самокатов. Хотя в музеи заехать по-прежнему сложно – ступени, узкие проходы, да и вообще: "с колясками нельзя".

Когда ребенок уже держится за руку, можно пользоваться общественным транспортом, например метро. Но вы в этом случае вряд ли получите удовольствие от поездки.

Когда я делилась со своими коллегами первыми впечатлениями (еще не было пешеходных зон, лифтов в метро и МЦК), я встретила искреннее непонимание: а зачем с ребенком по городу мотаться? Сел в машину, приехал куда надо и - отдыхай. Москвичи, действительно, не привыкли просто гулять. А у меня свежи были воспоминания, как мы в Голландии с большой коляской (Теме еще года не было) объехали кучу музеев, весь город и пригороды. Как и в Вильнюсе, Риге...

Зато Москва совсем не похожа на "каменные джунгли". Какие здесь парки! Есть парки-развлечения: Сокольники, Воровьевы горы, Измайлово, Тушино. Есть парки преимущественно "гуляльные" и "фотосессионные": Ботанический сад, Аптекарский огород, Музеон. Есть небольшие парки с прекрасными детскими и спортивными зонами, кафешками, открытыми кинозалами и эстрадами: Эрмитаж, Красная Пресня. И есть еще Парк Горького, где есть все. Это вообще уникальный проект, где попытались создавать новую философию отдыха, даже философию жизни. Но я об этом напишу отдельно.



Во всех этих парках только один минус: очень многолюдно. Хотя нет, два - еще: дорого. Одна карусель – 150 рублей, иногда дороже. Мороженое – 100 рублей, кофе - 100-200. Поесть - от 500 рублей на человека.

Манера воспитания детей в массе тоже отличается от минской. На детских площадках во дворах звучит сплошное "нельзя": нельзя бросать игрушки, нельзя пачкать одежку, нельзя забирать у других. Нельзя и должен – слова, которые дети "должны" усвоить, мне кажется, с рождения.

Я не берусь сравнивать подходы к воспитанию с Беларусью сегодняшней - последние годы мы жили в "заповеднике", где жильцы раскланивались со сторожами и уборщицей, мило общались друг с другом, не пили на скамейках и не буянили. На детей соответственно не кричали, по крайней мере, прилюдно. Мамаши и папаши сразу же знакомились. Наверное, здесь "в заповедниках" люди тоже ведут себя "по-европейски" - когда ребенок - это ребенок, и ему можно все, пока он малыш, дабы сформировать в нём позитивное отношение к внешнему миру.

Принцип жесткого воспитания детей когда-то доминировал на всем постсоветском пространстве. Мы все это хорошо помним по нашим бабушкам - одергивать детей и внуков, промывать им мозги, читать морали школьникам в трамвае - было обязательным условием сознательного и ответственного взрослого . Иначе ведь как? - эгоистом, хамом ребенок вырастет.

И почему только в том мире, где детям можно все: визжать, бегать, пачкаться в грязи и в томатном соусе, они вырастают в большинстве своем доброжелательными и спокойными людьми, куда больше уважающими права других и законы?

Автор: Юлия Кочубей

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