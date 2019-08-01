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Вашингтон призывает Россию и Китай присоединиться к проекту США по созданию новой системы контроля над вооружениями - госдеп

02.08.2019 14:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

США считают необходимым создать новую систему контролю над вооружениями в мире и приглашают присоединиться к этому процессу РФ и КНР, говорится в заявлении госдепа, опубликованном в пятницу.

"Президент Трамп доверил администрации задачу открыть новую страницу (в сфере ограничения вооружений - ИФ), начав новую эру контроля над вооружениями, которая шла бы дальше, нежели двусторонние договоры прошлого", - отмечается в заявлении, приуроченном к выходу США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Отныне США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в (реализации - ИФ) этой благоприятной возможности добиться настоящих результатов в сфере безопасности ради наших народов и всего мира", - говорится далее в нем.

При этом в заявлении Вашингтон вновь обвиняют РФ в нарушении ДРСМД, утверждая, что Россия якобы еще с середины 2000-х годов разрабатывала, производила, тестировала ракеты, не подпадающие под действие ДРСМД, а теперь ставит их на вооружение.

"Россия последовательно и систематически шесть лет давала отпор усилиям США вернуть ее к соблюдению договора", - заявили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что такое поведение России является прямой угрозой для США, и что Вашингтон более не может быть участником ДРСМД. При этом Вашингтон, согласно заявлению, высоко ценит сотрудничество и решительность стран-членов НАТО, продемонстрированные в ответ на ситуацию вокруг ДРСМД.

Ранее в пятницу МИД РФ и госдеп США заявили об официальном прекращении действия ДРСМД.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел РФ.

"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это", - написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

 
 
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США считают необходимым создать новую систему контролю над вооружениями в мире и приглашают присоединиться к этому процессу РФ и КНР, говорится в заявлении...
 
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