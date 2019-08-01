«Сделай русское лицо!» Влюбленные из Аргентины, которые едут на велосипедах по Европе ради мечты

Источник материала: Tut.by

Альфонсо и Люсия — путешественники из Аргентины. По Европе едут на велосипеде, закончат свой маршрут в Азии. «Сделай русское лицо для фото!» — шутит друг над другом парочка, хмурится, но латиноамериканскую улыбку не спрятать. «Что значит русское лицо?» — «У славян такой взгляд… Прохожие на улице кажутся серьезными: обратиться страшно. Но стоит заговорить, и оказывается, что все готовы помочь».





GO.TUT.BY узнал у аргентинцев: сколько надо качать ноги ради велопутешествия;

сколько денег хватит на трип по Европе и Азии;

и почему смотреть мир не значит лениться.

«Велосипед — лучший способ путешествовать»

Еще этой весной в Аргентине Альфонсо Сисамон был учителем физкультуры, а Люсия Лопес Бенитес — переводчицей и учительницей английского. Ради путешествия оба уволились.

— Мы познакомились несколько лет назад. Обоим было ясно: свою работу мы любим, но не так сильно, и не против что-то в жизни поменять. Мы обожаем путешествовать. И что нам мешает уехать?..

— Жизнь — одна, — соглашается Альфонсо. — Увидеть мир было мечтой. Решили, что ехать надо в такие места, куда иначе не доберемся: Европа, Азия.





Два года назад пара учителей включила режим строгой экономии: начала откладывать деньги. Год назад купили билеты на самолет из Аргентины до Норвегии. Записываться в тренажерный зал, чтобы подкачать ноги, не стали:

— Все думают, что для велопутешествия нужно быть натренированным. Но это необязательно! — улыбается Люсия. — Ты тренируешься в пути: с каждым следующим днем проезжаешь чуть больше. Привыкаешь, и уже ничего не болит.

— Но почему велосипеды? На машине было бы проще и быстрее.

— Велосипед — это лучший способ путешествовать, — спорят ребята. — Ты постигаешь окружающий мир постепенно, метр за метром. В авто или на мотоцикле взгляд — только на дорогу впереди, это важно. На велосипеде не так! Разглядывай пейзажи. И потом, понимать, что ты добрался до места только своими усилиями, — потрясающе. Когда мы смотрим на карту — а мы уже преодолели 4 тысячи км — то понимаем: для этого нужна была только сила наших мускулов.

Альфонсо достает смартфон и в maps.me показывает маршрут: уверенная красная линия — то, что уже проехали.





— Из Норвегии до парома в Данию, оттуда в Германию. Потом Польша, а теперь Беларусь. Доедем до Москвы, а там сядем на транссибирский поезд. Будем ехать трое суток в обычном купе: решили, что посмотрим на местных и их нравы хотя бы так. Сойдем в Иркутске, оттуда на велосипедах до Улан-Удэ. Китай, Южная Корея, Япония, Филиппины… Где на велосипеде никак, будем добираться паромами.

Конечная точка — Индия. Там парочка планирует оказаться через год. Ну или полтора. Денег на все путешествие они не скопили, так что надеются в пути по возможности делать остановки и подрабатывать.

— В среднем на двоих уходит 500 долларов в месяц. Не тратимся на жилье, в основном это еда. Но нам надо много еды! — хлопают себя по животам велосипедисты.

«Удивила пустота белорусских деревень»

Не тратятся на жилье — потому что ночуют в основном в палатке. И из-за этого постоянно попадают в истории:

— Первая ночь в новой стране всегда страшная: попробуй разберись, где легально ставить палатку, а где нет. В Норвегии можно, в Дании — нельзя.

Самое страшное приключение было в Польше.

— Жаркий день, мы только пересекли границу. Нашли красивый берег, где никого нет. Разбили палатку — и тут появился полицейский. Он улыбнулся, спросил: «Вы окей?» Да, спасибо. А потом сказал что-то по-польски — мы не поняли, конечно.





— Уснули. Посреди ночи разбудил ужасный шум, свист и ветер. Что происходит?! Ужасно страшно. Выглянули из палатки — а прямо на нас летит вертолет. Думали, он на палатку и сядет. Но вертолет только навис грозно, а потом улетел. Через полчаса явился полицейский, но даже не подошел к нам: просто посветил фонариком. Этой ночью мы уже не спали: «Я не люблю эту страну, давай уедем!».

В Беларуси аргентинцы тоже ночевали в палатке. Раз — на стройке (спросили разрешения у хозяина), раз — у церкви (местный священник по-английски не говорил, но позвонил другу, который выступил переводчиком).

— Но знаете, что нас поразило? Пустота белорусских деревень. Мы вообще никого не видели! Дома есть, на улицах пусто. Зато случайные прохожие внимательно тебя рассматривают: «Это что еще такое?».

— Когда сравниваешь Минск с этими деревеньками, вообще другой мир.

«Не хочу доказывать миру, что я не лентяйка»





В Минске аргентинцы остановились не в палатке, а у пары каучсерферов, белоруски Тани и американца Джона Мактавиш. Задержались на пару дней, чтобы прогуляться по Немиге, посмотреть на «Песочницу», Зыбицкую и Комаровку. Таня и Джон угощали их местной едой. Люсия и Альфонсо одобрили борщ, халву в шоколаде и почему-то укроп. И взамен взялись зафиксировать белорусскую душу в документальном фильме. Это одна из фишек их путешествия: по дороге на камеру задают жителям разных стран одинаковые вопросы.

— Что для вас счастье? Как бы вы изменили мир? Какой дали бы совет следующему поколению?.. Хотим показать фильм в аргентинских школах. Людям кажется, что весь остальной мир — далеко от них. Но он близко. И люди в нем хотят одного и того же.

— Чего?

— Быть здоровыми. Чтобы рядом находились близкие. Никому не надо много вещей, чтобы быть счастливым.

Люсии и Альфонсо, пожалуй, надо еще меньше, чем остальным: на полтора года поездки — багажа у них 55 кг на одном велосипеде, 35 кг — на втором.

— Зимняя и летняя одежда, палатки, спальные мешки… — перечисляют ребята. — Путешественники на велосипеде предпочитают обходиться малым. Мы простые люди и с каждым днем путешествия становимся проще.





— Я почти не обращаю внимания на то, что раньше беспокоило: одежда, макияж, — говорит Люсия. — Дважды накрасила ресницы за три месяца. Не думаю, что надеть: если жарко, то шорты, если холодно, то штаны. Других вариантов нет. И чувствую себя свободнее. Хотя давно не смотрелась в зеркало и не знаю, как я выгляжу.

— Всегда прекрасно! — подсказывает Альфонсо. — Мужчинам проще: в моей жизни поменялось только то, что не каждый день удается принять душ. Мой максимум — пять дней без мытья. Я тогда думаю: «Ну завтра помоюсь». Завтра не получилось? Что ж, когда-нибудь я обязательно приму душ!

— Общество навязывает потребление. Вряд ли каждый спрашивает себя: действительно ли такая жизнь — то, чего я хочу? Мне поначалу тяжело было принять мысль, что я уеду путешествовать, не буду работать. «Люди подумают, что я лентяйка!» Сложно отпустить это беспокойство. Спросите, зачем я путешествую? Это то, как я хочу провести свою жизнь. И мне не нужно доказывать миру свою трудолюбие.





— Что будет, когда вы доедете до Индии? Через полтора года?

— Вернемся домой. В Аргентине у нас родители, сестры, братья. Хотелось бы быть рядом с ними. Но наша жизнь точно станет проще: маленький дом, меньше работы и больше времени для счастья.