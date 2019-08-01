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Возможно, найден легендарный затерянный храм Христа

02.08.2019 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Археологи обнаружили руины древней церкви на севере Израиля, которая может быть легендарным Храмом Апостолов. Об этом сообщает издание Live Science, пишет Lenta.ru.


Фото: Zachary Wong

Возраст остатков сооружения достигает 1400 лет. Они находятся на берегу Тивериадского озера (Галилейского моря). Раскопки проводились в месте, где, как считают исследователи, находилась рыбацкая деревня Вифсаида, упоминавшаяся в Новом Завете. Позже она стала городом, названным в честь Юлии — дочери римского императора Августа. Известно еще об одном вероятном местонахождении Вифсаиды-Юлии возле археологического памятника Et-Tell на Западном берегу реки Иордан.

По словам ученых, они уверены в том, что Вифсаида находится у Галилейского моря, а обнаруженная ими церковь была построена на месте домов апостолов Петра и Андрея. Археологи нашли мрамор и фрагменты настенной мозаики, а также мозаичный пол.

В Новом Завете Вифсаида упоминается как место, где Иисус исцелил слепого и накормил пять тысяч человек пятью кусками хлеба и двумя рыбами.

 
 
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Возраст остатков сооружения достигает 1400 лет.
 
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