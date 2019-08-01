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Виктория Азаренко проиграла матч 1/8 финала на турнире в Сан-Хосе

02.08.2019 15:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Сан-Хосе на стадии 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Виктория Азаренко проиграла матч 1/8 финала на турнире в Сан-Хосе

Экс-первая ракетка мира уступила хорватке Донне Векич: 4:6,3:6.

Следующим стартом для Азаренко станет Rogers Cup в Торонто, который начнется на следующей неделе. Тем не менее, белорусское представительство на турнире в Сан-Хосе все еще есть. За выход в полуфинал будет сражаться Арина Соболенко. В 22:00 по минскому времени первая ракетка Беларуси встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро. 

Люди в материале: Виктория Азаренко
 
 
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Сан-Хосе на стадии 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Экс-первая ракетка мира...
 
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