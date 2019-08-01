|
Потепление и кратковременные дожди. Погода на выходные 3-4 августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На выходных 3-4 августа в Беларуси ожидается теплая погода с кратковременными дождями.
По информации
К воскресенью, 4 августа, погода ухудшится. Температура воздуха опустится до +13°С по северу страны и до +22°С по югу. Ночью и в первой половине дня вероятны кратковременные дожди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На выходных 3-4 августа в Беларуси ожидается теплая погода с кратковременными дождями. По информации Белгидромета, уже в субботу, 3 августа, в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)