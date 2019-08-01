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Потепление и кратковременные дожди. Погода на выходные 3-4 августа

02.08.2019 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На выходных 3-4 августа в Беларуси ожидается теплая погода с кратковременными дождями.

По информации Белгидромета, уже в субботу, 3 августа, в Беларусь вернется тепло. Воздух прогреется до +21°С, а по юго-западу страны до +24°С. Местами на территории страны возможны кратковременные дожди, днем вероятны грозы.

К воскресенью, 4 августа, погода ухудшится. Температура воздуха опустится до +13°С по северу страны и до +22°С по югу. Ночью и в первой половине дня вероятны кратковременные дожди.

О погоде в Беларуси на август и начало осени читайте здесь

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Новости Беларуси. На выходных 3-4 августа в Беларуси ожидается теплая погода с кратковременными дождями. По информации Белгидромета, уже в субботу, 3 августа, в...
 
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