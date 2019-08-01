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В Витебском районе в лесу разыскивают 81-летнего грибника

02.08.2019 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебском районе разыскивают 81-летнего мужчину, который ушел в лес за грибами.  

По информации УВД Витебского облисполкома, пенсионер отправился в лес около 17:00 первого августа. Мужчина сказал, что пошел за грибами «на полчасика».  

К позднему вечеру пенсионер не вернулся домой, и к правоохранителям обратилась знакомая мужчины.  

При себе у грибника нет мобильного телефона, поэтому с ним невозможно выйти на связь. Сейчас продолжаются поиски мужчины – около деревни Поддубье сотрудники милиции, МЧС и военнослужащие внутренних войск прочесывают местность. 

Любую информацию о местонахождении пенсионера просят сообщить по телефону 102.  

Что взять с собой и как одеваться перед походом в лес? 

В сообщении также напоминают, что не стоит пускать одних в лес детей и пожилых людей. Они могут переоценить свои возможности, забрести в глухие места, откуда не смогут найти дорогу домой.  

При себе нужно иметь телефон, воду, а также стоит предупредить близких, куда вы направляетесь.  

В начале июля в Бобруйском районе собиравший с мамой чернику мальчик потерялся в лесу (здесь подробнее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебском районе разыскивают 81-летнего мужчину, который ушел в лес за грибами.   По информации УВД Витебского облисполкома, пенсионер...
 
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