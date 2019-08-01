«Ислочь» построит стадион на 3−4 тысячи мест: подробности

Источник материала: Tut.by

Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал о строительстве базы клуба, а также стадиона в Заславле.



Фото: «Ислочь»

— Стадион — наша давняя мечта. Надеюсь, она осуществится. Но сейчас пока вплотную занимаемся тренировочной базой. Очень долго производились проектные работы. Но сейчас уже процентов на восемьдесят готова основа под «поляну». Там будет синтетика, ее надо успеть положить в этом году. Плюс поставить здания раздевалок, чтобы по весне заняться отделкой. Предсезонку там не начнем, но в следующем сезоне уже сможем работать.

Еще одно главное стратегическое направление — стадион в Заславле. Есть договоренность с властями города, нас поддерживает и Минский райисполком. Это приятно. Сейчас готовим инвестдоговор, дорабатываем эскизный проект. Будет арена для высшей лиги.

По поводу вместимости пока на сто процентов не скажу — что-то около трех-четырех тысяч. В общем, почуствовали, что можно понемногу развиваться. Говорили об этом еще в конце прошлого сезона. О том, что постоянно находимся в середине таблицы или нижней ее части — надо что-то поменять, усилиться, — сказал Пинчук.