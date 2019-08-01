Звон мячей под скрежет зубов

А вот у клубов запасных аэродромов нет. Все зависит от доброго дяди-спонсора (завода, компании, сети магазинов - нужное подчеркнуть). Но дядя не всесильный, а до самоокупаемости командам даже высшей лиги топать и топать.





Едва ли не каждый сезон тот или иной клуб идет ко дну. Тогда спасательный круг бросают либо федерация, либо очередной богатенький папик, у которого случайно завалялось пару копеек. Не до жиру, но живу - быть.





ТОРПЕДА В «ТОРПЕДО»





Нынче дно пробивает столичное «Торпедо» - и в переносном (денег нет, но вы держитесь), и в прямом (последнее место в таблице топ-лиги) смысле. Бизнесмен из России Михаил Мироненков охладел к не блиставшей игрушке и перестал финансировать убыточный актив. Хотя ровно два года назад заявлял, что в случае выхода «Торпедо» в «вышку» готов вкладывать до $1 млн.





«Не величина бюджета является гарантом результата, а его эффективное использование. Могу сказать, что сейчас наш бюджет мог бы быть в пятерке по Беларуси», - рисовал радугу на перспективах Мироненков в ТВ-программе «Время футбола».





В местную топ-лигу «автозаводцы» попали в 2018г. тоже благодаря романсу финансов - в «народном» клубе «Крумкачы». У «воронов» образовался долг в размере BYN400 тыс., половина которого - по зарплате, 40% - по займу, предоставленному еще в 2016г. клубом БАТЭ, остальное- налоги и прочие выплаты.





А по данным тогдашнего босса БФФ Сергея Румаса, речь вообще шла о $400 тыс. БФФ не поверила, что добрый дядя (бизнесмен из Армении Ваге Мартиросян) закроет все вопросы, и не допустила клуб к процедуре лицензирования. Соответственно, команда потеряла место в высшей лиге, и ее место заняло «Торпедо», финишировавшее годом ранее третьим в дивизионе рангом ниже.





Дебют оказался не ахти: лишь 14-е место среди 16 команд. Из высшей лиги торпедовцы не вылетели только по дополнительным показателям. В нынешнем же сезоне перспективы команды столь же туманны, как и перспективы белорусского лета. Шесть очков по итогам первого круга (15 игр) и всего четыре забитых мяча.





Собственно, у Мироненкова это был уже третий бизнес-заход в белфутбол. 20 лет назад в сфере его интересов оказался перволиговый «Лунинец» (любовь продлилась лишь сезон), а потом около десяти лет спонсор помогал еще одному «Торпедо» - жодинскому. Когда «помидоры» в конце концов завяли, падающее знамя (то бишь клуб) подхватил местный промгигант БелАЗ.









«ДИНАМО» В «ЗЕНИТЕ» БЕССЛАВИЯ





Минское «Динамо» - анфас и профиль белорусского советского футбола. Но с обретением республикой статуса государства оно пошло по частным рукам. Сначала клубом владел Евгений Хвастович, а последние 20 лет - приближенный к вершине власти бизнесмен Юрий Чиж. Кто-то не умрет от скромности, а Чиж - от терпения. Три десятка главных тренеров, но лишь одно чемпионское звание (в 2004г.).





И все же должное надо отдать: кризис в головах не приводил к кризису в кошельках, хотя «Динамо» для Чижа было глубоким пассивом. По оценке газеты «Прессбол», представленной публике в конце 2018г., общая сумма инвестиций в клуб достигла $65 млн.





Последние годы Чиж уделял своему ФК мало внимания. В марте 2016г. его задержали по подозрению в неуплате налогов в особо крупном размере. Дело до суда не дошло. Но в 2018г. «Динамо» поставило в идиотское положение самого Александра Лукашенко.





После крупной домашней победы команды 4:0 над российским «Зенитом» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы тот светился от счастья: «Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! Это клуб газпромовский, главное детище их. Это, во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвертых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда везло. А везет сильнейшим. Я вчера поблагодарил и команду, и тренеров. Молодцы, они просто молодцы! Они подарили праздник всей стране. Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть они вывозили их в эту жаркую погоду прилично».





Через неделю «сильнейших» уязвленный соперник помножил на ноль и поделил на восемь - 8:1. А мог и на все 12. Фактически было унижено не только «Динамо», но и «сам». А такое не прощается.





У Чижа клуб было решено забрать. 22 мая 2019г. Экономический суд Минска удовлетворил иск главного управления физкультуры и спорта горисполкома и признал недействительным динамовских выпуск акций 20-летней давности, благодаря которому «Динамо» в руки Чижа и упало.





«Если вы с «Динамо» немножко знакомы в плане, какая подготовка была у команды, что здесь творилось... Сегодня мы пожинаем плоды», - в сердцах бросил полторы недели назад тренер Сергей Гуренко после неожиданного (для несведущей публики) поражения от совсем не грозной латвийской «Лиепаи» уже на старте отбора Лиги Европы.





Что же творилось в бывшем флагмане? 31 мая предшественник Гуренко украинец Роман Пилипчук был уволен с немыслимой ранее формулировкой: «В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации».





Незадолго до этого на послематчевой пресс-конференции обычно дипломатичный тренер разоткровенничался: «Можно долго говорить о футболе: о тактических схемах, перестроениях. Но сегодня я хочу просто поклониться своим футболистам и поблагодарить их за то, что в той ситуации, в которой они находятся, они выходят и играют, честно делают свою работу. Игроки долгий срок не получают зарплату и премиальные, выходят и делают свою работу».





Потянет ли город динамовские аппетиты, станет ясно по окончании нынешнего сезона. Деньги вроде опять обрели долгожданный покой, но разговоры о возможном объединении еще с одной столичной госкомандой, «Минском», не утихают. А слияния и поглощения всегда происходят не от жирной жизни.





Что до Чижа, то он уже далеко не тот богатый дядька, готовый закрыть любую дыру. «Щедрость не знает границ» - это не про него.





Как заявил в свежем интервью «Нашай ніве» основатель «Дариды» (компания по производству минеральной воды и одноименный футбольный клуб, уже давно приказавший долго жить) Владимир Делендик, отвечая на вопрос об Александре Шакутине (босс «Амкодора») и Чиже как возможных местных олигархах:





«Они голые ходят! Один перекредитован, другой влез в колоссальные долги... Есть люди богатые и без кредитов, без господдержки... Реальные люди, которые правильно поставили бизнес, правильно работают. Может, и не олигархи, но богатые люди. Но я не буду их называть. А Юра Чиж уже штаны едва носит. Не обижайте его, его и без того много муссируют... Он, бедный, натерпелся».









ОТПИТЬ ИЗ ЕВРОКУБКА





Если убрать дотации всех видов и родов, в условиях низкого процента самоокупаемости у клубов остается только один серьезный источник вливаний: выплаты УЕФА за участие и достижения в европейских кубках. Но их регулярность зависит от успехов на внутреннем фронте: попал в призеры или выиграл кубок страны - добро пожаловать в мир, где правит капитал.





Однако разжиться evrobablom можно только в Лиге чемпионов, куда попадает лишь победитель национального первенства. С 2006г. на вершине неизменно находится борисовский БАТЭ и слезать оттуда явно не собирается. В 2008-м команда впервые попала в групповой раунд Лиги чемпионов и по итогам сезона получила от УЕФА неслыханные по местным меркам премиальные - €6,6 млн.





Выход на пик формы аккурат к началу квалификации ЛЧ стал главной задачей тренерских штабов клуба, который столичные фанаты-завистники пренебрежительно кличут «предместьем». Когда в 2013г. БАТЭ позорно проиграл карагандинскому «Шахтеру» уже в первом круге и вылетел из главного еврокубка, печаль-тоска в клубе не знала предела. €100 тыс. призовых - это была просто насмешка после €11,5 млн годом ранее.





Но потом жизнь наладилась, и в сезоне-2015/16 Борисов набегал на рекордные €16,5 млн. С той поры клуб не доходил до основного раунда ЛЧ, но, за исключением сезона-2016/17, добирался до группы Лиги Европы. Хлеб там, конечно, пожиже, и намного, но когда лишняя копейка, точнее, евроцент был лишним?





Минувший сезон благодаря выходу в 1/16 финала ЛЕ (+ историческая победа на этой стадии над лондонским «Арсеналом» в домашнем матче) принес белорусскому чемпиону увесистые €12,5 млн.





О зависимости БАТЭ от «ньонского обкома» (в швейцарском Ньоне расположена штаб-квартира УЕФА) известно не только в РБ, но и за ее пределами.





Две недели назад в Польше во время пресс-конференции перед ответным матчем с местным «Пястом» в рамках первого квалификационного раунда ЛЧ главному тренеру Алексею Баге уже на «разминке» прилетел вопрос: «Где-то слышали, что поражение в завтрашнем поединке будет означать для вашего клуба крах. Это правда?»





Бага, естественно, ответил отрицательно, но понятно, что за дипломатией тревога все равно прячется: команда проводит первый сезон без своего умершего в прошлом сентябре пробивного босса Анатолия Капского. Заступившему на пост его сыну Андрею до влиятельности и авторитетности отца объективно еще очень далеко.





«ДЕНЬГАМИ НИКОМУ НЕ ПОМОГАЕМ»





Финансовая успешность белорусских футбольных клубов (собственно, не только футбольных - всех) - дело далекого будущего, если оно вообще наступит. Да, брестское «Динамо» позволило себе в прошлом году пригласить Диего Марадону, но отнюдь не за счет выручки от билетов или размещения акций клуба на Лондонской бирже.





Опять-таки спасибо добрым дядям в строгих костюмах. Как признался недавно глава БФФ Базанов в интервью сайту by.tribuna.com, за помощью в федерацию «много кто обращался». «Но деньгами мы никому не помогаем. Потому что все клубы, которым помогали финансово, потом еще больше залезали в долги. Мы помогаем только по инфраструктуре»,- развеял полковник надежды страждущих.









Так что мячи на отечественных футбольных «палетках» продолжают звенеть, но по-прежнему скорее вопреки, чем благодаря.