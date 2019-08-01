Ракеты средней и меньшей дальности: да минет нас чаша сия

2 августа США, как и обещали, вышли из договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).





Здесь, очевидно, следует напомнить, что еще в феврале Вашингтон в одностороннем порядке инициировал процедуру прекращения действия ДРСМД под предлогом того, что Россия разработала и испытала крылатую ракету (КР) 9М729, характеристики которой нарушают положения этого соглашения. И лишь уничтожение данной КР могло остановить данный процесс.





В ответ Москва заявила о безосновательности подобных обвинений, потребовав в свою очередь от США уничтожения ударных беспилотников и демонтажа развернутых в Румынии и Польше пусковых установок системы ПРО Aegis MK-41. Cитуация окончательно осложнилась после того как президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке Россией выполнения условий ДРСМД. Никто не хотел отступать, и один из столпов международной безопасности канул в лету.





Ракета раздора

Говоря о ракете, ставшей, по мнению Запада, главной причиной крушения ДРСМД, эксперты отмечают, что дальнобойная КР 9М729 (американское обозначение SSC-8 или SSC-X-8) разработана екатеринбургским ОКБ «Новатор» для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 9К720 «Искандер-М».





До недавнего времени в состав боекомплекта ОТРК «Искандер-М» входило несколько модификаций оперативно-тактических аэробаллистических ракет серии 9М723 (общее американское обозначение SS-26) с дальностью стрельбы до 500 км. А также разработанная ОКБ «Новатор» крылатая ракета 9М728 (американское обозначение SSC-7), для которой заявлена официальная дальность 500 км, что соответствует нормам Договора по РСМД 1987 года.





Теперь, надо понимать, боекомплект ОТРК пополнит крылатая ракета 9М729 (SSC-8). Американские источники оценивают ее дальность от 2.000 до 5.500 км. Что многократно превышает нормы ДРСМД.





По мнению научного сотрудника российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаила Барабанова, весьма вероятно, что конструктивно КР 9М729 представляет собой аналог КР 9М728, увеличенный по длине примерно с 6,7 до 8,1 м. Что теоретически позволяет нести значительно больший запас, чем у предшественницы, запас топлива (и, соответственно, лететь на большую дальность).





Правда из-за большей длины КР 9М729 вместо штатной самоходной пусковой установки (СПУ) «Искандера» 9П78-1 для нее пришлось создать новую СПУ (предположительный индекс 9П701) и, соответственно, новую транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) 9Т256. Обе выполнены на том же шасси что и раньше — МЗКТ-7930 «Астролог» Минского завода колесных тягачей. Только вместо двух КР, новое СПУ несет на себе четыре.









В опубликованном в открытых источниках плане закупок АО «Центральное конструкторское бюро «Титан» (Волгоград) на 2016 год было намечено приобретение 8 колесных шасси МЗКТ-7930 для изготовления новых СПУ 9П701 и ТЗМ 9Т256 для новой версии ОТРК «Искандер-М» (4 СПУ и 4 ТЗМ).





Однако есть и другие точки зрения на генезис ракетного комплекса с крылатой ракетой большой дальности наземного базирования SSC-X-8. По мнению ряда западных источников, эта ракета является сухопутным вариантом ракеты 3М14 ракетного комплекса «Калибр-НК», разработанного ОКБ «Новатор» (г. Екатеринбург).





Она уже летает

Конструкция ракеты 9М729/SSC-X-8, если агрегировать данные всех открытых публикаций, выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крыльями, сложенными в фюзеляж ракеты в транспортном положении.





Маршевый двигатель, возможно, аналогичен двигателю крылатой ракеты 3М14 ракетного комплекса «Калибр-НК» — это невыдвигаемый малогабаритный малоресурсный ТРДД Р-95-300/РДК-300 разработки КБ «Союз» или подобный. Ракета также оснащается стартовым РДТТ, который отстреливается после старта.





Предположительно, на крылатой ракете установлена инерциальная система управления (автопилот) с допплеровскими датчиками угла сноса с коррекцией по данным спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. На конечном этапе используются активные радиолокационные ГСН. Система управления ракеты 9М729 и ее улучшенного варианта разработана ГосНИИП (приборостроения).





Так же существует предположение, что SSC-X-8 является наземным вариантом крылатой ракеты воздушного базирования (КРВБ) Х-101 с дальностью полета более 5.500 км. Между тем, исходя из официальных данных Минобороны РФ, можно понять, что КР 9М729 создана на базе конструкции КР 9М728. Доработка головной части и системы управления которой привели к увеличения длинны и массы новой КР.





При этом стартовый и маршевые двигатели с топливной системой остались без изменения, как и объем топлива. В результате максимальная дальность КР 9М729 не только не возросла, но даже уменьшилась на 10 км относительно предшественницы и составила 480 км. Что и было подтверждено пусками во время учений “Запад-2017”.





Испытания КР 9М729, по данным западных экспертов, были начаты в 2008 году. СПУ и ТЗМ комплекса поступили в 630-й ракетный дивизион (полигон Капустин Яр). Государственные испытания ракеты 9М729 и ее улучшенного варианта были завершены в 2014 году.









На круги своя

Практически нет сомнений, что прекращение действия ДРСМД будет иметь самые серьезные последствия для всей системы международной безопасности. Как заявил 30 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рабков, не исключено, что Россия начнет развертывать запрещенные ДРСМД ракеты в ответ на аналогичные действия США.





В том числе как считает военный эксперт генерал-полковник Леонид Ивашев, и в Европе. Что грозит серьезными осложнениями и для Беларуси. Достаточно вспомнить, что в советские времена на ее территории базировалась крупнейшая группировка ядерных ракет средней и меньшей дальности — до трети от их общего числа в СССР.





В период с 1988 по 1991 годы, на закате СССР, в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот арсенал был ликвидирован. Но вот по истечении 28 лет вероятность превращения Беларуси в ракетный плацдарм вновь стала высокой. По мнению ряда военных аналитиков, выдвижение на ее территорию ракетных комплексов “Искандер” с новыми ракетами 9М729 может стать одним из возможных ответов России на возвращение в Европу американских ракет средней и меньшей дальности после выхода США из РСМД.





Несмотря на перманентные трения между Минском и Москвой в области политики и экономики, есть достаточно оснований полагать, что они не затрагивают область совместной обороны. И в случае развития ситуации вокруг ДРСМД по негативному сценарию, белорусское руководство выполнит свои союзнические обязательства перед Россией в данной сфере.