|
Россия испытает свой первый стелс-бомбардировщик
Источник материала: Tut.by
Испытания перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) пройдут в Подмосковье на базе концерна «Туполев» в Жуковском. Об этом
По словам последнего, уже утвержден внешний вид самолета и требуемые характеристики, а все контрактные документы подписаны. После создания ПАК ДА заменит все стоящие сейчас на вооружении стратегические бомбардировщики России: Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.
Уже известно, что новый самолет будет построен по аэродинамической схеме «летающее крыло» без хвостового оперения и выполнен с широким использованием технологий невидимости (подобно американскому
Ранее Конюхов рассказывал, что первый опытный образец ПАК ДА будет показан в 2021—2022 годах, полетит он впервые в 2025—2026 гг., а серийное производство начнется примерно в 2028—2029 годах. Бомбардировщик должен базироваться на любых аэродромах.
Двигатель для ПАК ДА разрабатывает Объединенная двигателестроительная компания, он будет обладать тягой до 23 000 кгс (у B-2 Spirit четыре двигателя по 7700 кгс).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешне он будет похож на знаменитый «самолет-невидимку» B-2 Spirit.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)