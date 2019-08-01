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Россия испытает свой первый стелс-бомбардировщик

02.08.2019 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испытания перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) пройдут в Подмосковье на базе концерна «Туполев» в Жуковском. Об этом пишет Aviation Explorer, ссылаясь на слова гендиректора компании Александра Конюхова.


Возможный облик ПАК ДА. Изображение: militaryarms.ru

По словам последнего, уже утвержден внешний вид самолета и требуемые характеристики, а все контрактные документы подписаны. После создания ПАК ДА заменит все стоящие сейчас на вооружении стратегические бомбардировщики России: Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.

Уже известно, что новый самолет будет построен по аэродинамической схеме «летающее крыло» без хвостового оперения и выполнен с широким использованием технологий невидимости (подобно американскому B-2 Spirit). От сверхзвуковой скорости при создании бомбардировщика решили отказаться, однако вооружения он, по словам создателей, будет нести больше, чем Ту-160.

Ранее Конюхов рассказывал, что первый опытный образец ПАК ДА будет показан в 2021—2022 годах, полетит он впервые в 2025—2026 гг., а серийное производство начнется примерно в 2028—2029 годах. Бомбардировщик должен базироваться на любых аэродромах.

Двигатель для ПАК ДА разрабатывает Объединенная двигателестроительная компания, он будет обладать тягой до 23 000 кгс (у B-2 Spirit четыре двигателя по 7700 кгс).

 
 
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Внешне он будет похож на знаменитый «самолет-невидимку» B-2 Spirit.
 
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