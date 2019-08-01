«Славься, пупырчатый наш удалец». В Шклове написали гимн огурцу

Источник материала: KYKY

В Шклове (Могилевская область) сочинили гимн огурцу. И спели! Об этом сообщает marketing.by.

Шклов — город, в котором стоит памятник огурцу. Его создали еще в 2007-м. С того времени каждый год здесь празднуют День огурца. Скульптор, который возводил металлический овощ, заявил, что старался изобразить в нем местных жителей. В его картине мира они вечно заняты торговлей огурцами. Шкловский огурец одет в пиджак и бабочку. Местные жители несколько лет стараются с его помощью разбогатеть. Они трут карман огурца.

В этом месяце День огурца проведут 12 августа. Адепты огуречного культа уже подготовились. Во время мероприятия он исполнят гимн огурцу на мотив «Славься» Глинки. Вот текст: