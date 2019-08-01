Внимание: «прямые телефонные линии»!

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

3 августа с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета

Андрей Анатольевич КЛЕЦ

по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др.

3 августа с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома

Артур Владимирович ГРИГОРЯН.

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