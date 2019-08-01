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Внимание: «прямые телефонные линии»!

02.08.2019 15:12 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

3 августа с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета

Андрей Анатольевич КЛЕЦ

по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др.

3 августа с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома

Артур Владимирович ГРИГОРЯН.

 

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Теги: Брест
 
 
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3 августа с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Брестского областного
 
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