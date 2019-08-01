ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен мониторинг ГУО «Барколабовский УПК д/с-СШ

02.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен мониторинг ГУО «Барколабовский УПК д/с-СШИнспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности государственным учреждением образования «Барколабовский УПК д/с-СШ».

Проведенный мониторинг показал, что содержание общеобъектовой инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям. Здание детского сада не обеспечено знаками пожарной безопасности, указывающими на местонахождение первичных средств пожаротушения и эвакуационных выходов. В зданиях учебно-педагогического комплекса планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с установленной формой.

По результатам мониторинга директору государственного учреждения образования «Барколабовский УПК д/с-СШ» Постоялко П.Д. вручены рекомендации.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко требует ускорить согласование программы интеграции с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика