Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен мониторинг ГУО «Барколабовский УПК д/с-СШ

Источник материала: Маяк Преднепровья

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности государственным учреждением образования «Барколабовский УПК д/с-СШ».

Проведенный мониторинг показал, что содержание общеобъектовой инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям. Здание детского сада не обеспечено знаками пожарной безопасности, указывающими на местонахождение первичных средств пожаротушения и эвакуационных выходов. В зданиях учебно-педагогического комплекса планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с установленной формой.

По результатам мониторинга директору государственного учреждения образования «Барколабовский УПК д/с-СШ» Постоялко П.Д. вручены рекомендации.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС