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Прямую телефонную линию проведет 3 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич

02.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 3 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей КунцевичПрямую телефонную линию проведет 3 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Михайлович Кунцевич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края. 

Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная  политика, средства массовой информации и информатизация.

Одновременно со своими проблемами к управляющему делами горисполкома Сергею Геннадьевичу Шинкоренко население Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Управляющий делами администрации Ленинского района Могилева Александр Николаевич Поддубный ответит по телефону (8 0222) 72-31-38, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева Станислав Сергеевич Мысливец — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать первый заместитель председателя горисполкома Игорь Николаевич Кисель — (8 0225) 76-21-41. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска Вячеслав Иванович Коротченя поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а управляющий делами администрации Первомайского района Бобруйска Александр Семенович Одиноченко — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Районы и города области

Номер

телефона
г. Могилев

42-21-02
г. Бобруйск

(0225)76-21-41
Белыничский

                (02232) 55-689
Бобруйский

(0225) 74-52-11
Быховский

(02231) 79-648
Глусский

(02230) 78-978
Горецкий

 (02233)76-426
Дрибинский

(02248) 24-581
Кировский

(02237)79-162
Климовичский

(02244) 78-013
Кличевский

(02236)78-952
Костюковичский

(02245) 78-134
Краснопольский

(02238) 79-955
Кричевский

(02241) 20-780
Круглянский

(02234) 79-565
Могилевский

42-39-28
Мстиславский

(02240) 59-009
Осиповичский

(02235) 50-335
Славгородский

(02246) 796-25
Хотимский

(02247) 79-298
Чаусский

(02242) 789-87
Чериковский

(02243) 793-78
Шкловский

(02239) 41-331
Администрация Ленинского района г.Могилева

72-31-38
Администрация Октябрьского района г.Могилева

42-30-42
Администрация Первомайского района г.Бобруйска

(0225) 77-75-17
Администрация Ленинского района г.Бобруйска

(0225) 76-52-33

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Прямую телефонную линию проведет 3 августа заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Михайлович Кунцевич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он
 
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