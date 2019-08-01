Областной семинар-учеба для работников сельского хозяйства прошел на базе ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»

Источник материала: Кировец





На базе агрокомбината «Заря» Могилевского района и ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» Кировского района прошел областной семинар-учеба, посвященный подготовке к севу озимых. В мероприятии приняли участие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, его первый заместитель Василий Акулич, руководитель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Витковский, а также председатели райисполкомов и их заместители, руководители и главные агрономы сельхозорганизаций Могилевской области.

На выездном семинаре обсуждались вопросы, касающиеся технологических требований при проведении сева озимых культур под урожай 2020 года. Участники посетили поля хозяйств, на базе которых проводилось мероприятие.



































