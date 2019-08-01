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ОффТОП: Самолет экстренно приземлился на оживленную трассу (ВИДЕО)

02.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Свидетелями необычного случая стали жители американского штата Вашингтон, момент посадки попал на видеорегистратор.

Пилоту самолета KR-2 пришлось совершить экстренную посадку на оживленную автомобильную дорогу в штате Вашингтон.

Небольшой одномоторный самолет экстренно сел на трассе в Спанавее после того, как возникли неполадки с подачей топлива и остановка двигателя.

Инцидент произошел в четверг утром, когда на дороге было довольно много машин. Пилот аккуратно посадил воздушное судно и остановился прямо перед светофором. Самолет не задело ни одного автомобиля, пострадавших в результате случившегося нет.

Как заявил местной радиостанции KOMO пилот самолета, он летел на работу.

 
 
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Свидетелями необычного случая стали жители американского штата Вашингтон, момент посадки попал на видеорегистратор.
 
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