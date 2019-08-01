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ЦУР в Беларуси: что это, зачем и почему

02.08.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Цели устойчивого развития (ЦУР) — наверняка многие слышали о них, но не каждый понимает, что это такое, кто их придумал и самое главное зачем. В чем же истинная суть данного проекта мы постараемся проинформировать вас в цикле публикаций, в которых сможем более подробно и доступно рассказать о каждой из Целей в отдельности. В этой статье речь пойдет непосредственно о самой сути ЦУР. В сентябре 2015 года страны мира, входящие в состав ООН, приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030). Она и стала программой серьезных изменений в экономической, социальной и природоохранной сфере (три основных направления работы). Главная цель данного соглашения — это ликвидация глобальных проблем в мире, объединение всех стран ради их исправления. Глобальное потепление, неравенство людей, нехватка питьевой воды, загрязнение воздуха и многие другие проблемы набирают широкий масштаб и становятся угрозой для всего человечества. Наша планета дает нам все необходимое для жизни, но, к сожалению, мы этого не ценим. Люди живут в мире чудовищных контрастов и неравенства и именно для улучшения жизни людей и сохранения природы определены эти Цели.
В Беларуси выработаны механизмы реализации ЦУР. На пост Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития была назначена заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щёткина. В 2018 году в Беларуси принят ряд законов в рамках Программы («Об особо охраняемых природных территориях», «О производстве и обращении органической продукции»). Работа продолжается и в 2019 году. Парламент будет рассматривать законопроекты, касающиеся здравоохранения и прав инвалидов. Принятие Повестки-2030 и 17 зафиксированных в ней Целей устойчивого развития потребовало от всех государств пересмотра и конкретизации национальных программных документов, а также создания новых подходов по осуществлению ЦУР, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством, решение проблем, связанных с изменением климата, и других важных вопросов. Это своего рода план по сохранению мира и стабильности на планете.
Первый Национальный форум по устойчивому развитию прошел в Минске 24 января 2019 г., результаты которого посодействовали появлению новых идей и предложений по реализации и достижению ЦУР, там же были рассмотрены итоги проделанной работы, обсуждены перспективы дальнейшего развития. Участие в Форуме приняло более 400 человек. Панельные дискуссии прошли по нескольким тематическим направлениям – устойчивый экономический рост как условие обеспечения высокого уровня жизни белорусского народа; обеспечение экологической безопасности, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов; улучшение качества жизни через здоровье, востребованное образование, достойная работа.
Прогресс в достижении Целей контролируется и отслеживается при помощи набора глобальных показателей (индикаторов). За период проделанной работы по индексу достижения глобальных Целей устойчивого развития за 2018 год Беларусь заняла 23-е место из 156 стран мира (набрав 76 баллов из 100) и в целом получила оценку выше средней по региону Восточной Европы и Центральной Азии.
В каждой стране существует определенный ряд проблем, которые могут не наблюдаться в другой. Но в любом случае работать приходится во всех направлениях. Так, например Беларусь, занимая 53 позицию в рейтинге 189 государств по индексу человеческого развития, входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития. Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов на душу населения по сравнению с 2010 г. снизилось на 6%. В рейтинге по Индексу экологической эффективности Беларусь улучшила свои позиции и поднялась с 73 места в 2005 г. до 44 места в 2018 г. Сохраняют свою актуальность такие экологические проблемы, как: деградация земель и химическое загрязнение почвы, загрязнение значительной территории страны радионуклидами. Это лишь часть проблем, которые придется решить в рамках Целей устойчивого развития. Именно поэтому новым этапом устойчивого развития должна стать зеленая экономика, главными инструментами которой выступают инновационные «зеленые» технологии, основанные на энерго- и ресурсосбережении, сокращении углеродных выбросов, экологически чистом производстве и транспорте, альтернативных источниках энергии, производстве органической продукции, экодевелопменте – строительстве с минимальным воздействием на окружающую среду. Так же при обосновании задач и направлений экономического развития необходимо исходить из достижения поставленной Главой государства задачи – выход к 2025 году на ВВП в 100 млрд долл. США в эквиваленте.
Стратегической целью устойчивого развития Республики Беларусь является достижение высоких стандартов качества жизни и социального благополучия посредством развития потенциала и равных возможностей для каждого человека, обеспечения достойного труда и высоких доходов населения, сохранение природных систем для нынешних и будущих поколений.
Наша главная цель – объединиться и сделать наш мир лучше. Каждый должен сделать свой вклад: беречь окружающую природу, экономить природные ресурсы, быть терпимее к ближнему, уважать интересы других. Лишь вместе мы сможем спасти нашу планету.
Эльмира КАРПОВА

 
Теги: Минск
 
 
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Цели устойчивого развития (ЦУР) — наверняка многие слышали о них, но не каждый понимает, что это такое, кто их придумал и самое главное зачем. В чем же истинная...
 
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