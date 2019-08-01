Где в Хотимске можно купить все необходимое для школьника, и сколько на это потратить

Источник материала: Новости Хотимска

По сложившейся традиции, с 1 августа свою работу начинают школьные базары по всей Беларуси. И если в более крупных городах «всё для школы» можно найти в одном месте, то как же дела обстоят в Хотимске? Можно ли в нашем райцентре приобрести необходимые для школьника товары? Такими вопросами задались журналисты «ШК». Как оказалось, в торговых объектах Хотимщины уже имеется неплохой выбор школьных товаров.

Так, например, торговый объект по ул. Ленинской (Кооператор), спешит предложить разнообразные модели рюкзаков для всех возрастов. Стоимость варьируется от 23 рублей. Выбор лишь за вами, вместительный рюкзак с уплотнённой спинкой и широкими лямками (что безусловно относится к плюсам) для старшеклассника вы сможете приобрести от 25 рублей. В том же торговом объекте можно купить и одежду для школы: рубашки для мальчиков на все возрастные категории и в разных цветовых решениях (производство фабричное – Кыргызстан), от 15 р., брюки для мальчиков и девочек, обманки от 36 до 44 размера, по 32 рубля. В продаже имеются и костюмы: на девочку (брюки и приталенная жилетка) до 48 размера стоимостью 80 р, и на мальчика (брюки и классическая жилетка). Можно также выбрать обувь для младших школьников, кеды (13 р) и спортивную одежду на разный возраст.

Индивидуальные предприниматели предусматривают скидки от 10 до 20%.

Торговый центр «Магнит» предоставит вашему выбору товары для младшего школьного звена (до 10 лет, максимальный рост 164 см). Широкий ассортимент фабричных вещей: юбки стоимостью 15 р, жилеты (16 рублей), рубашки – 19 р, брюки вы сможете приобрести в цену от 25 до 29 рублей.

Магазин «Универмаг» (1 этаж) также реализует одежду для школьников хорошего качества и разной ценовой категории. Например, шерстяной жилет на мальчика белорусского производства обойдётся в 24-25 рублей, обманки – в 16. В наличии также имеются костюмы на мальчиков и брюки. Что касается товаров для девочек, то ассортимент пополнится в скором времени, сейчас же там представлен небольшой выбор юбочек и гольфиков. Магазин предусматривает покупку вещей в кредит (от 100 рублей) на три месяца с одним поручителем, совместно с магазином «Книги». В данном торговом объекте вы также можете рассчитываться картой рассрочки «Халва».

Второй этаж магазина «Универмаг», а точнее «Восточная лавка», тоже предлагает не малый ассортимент одежды для школы. Ценовая категория в чём-то отличается от других торговых объектов Хотимска, на некоторые товары цена ниже на 5-7 рублей (но зачастую цены такие же, как и в других магазинах), а состав вещей – 100% полиэстер. И тут уж личный выбор каждого какую одежду он предпочтёт купить своему ребёнку.

Магазин «Домовой» второй этаж представляет выбору одежду для школьников, фабричного производства (до 12 лет): брючки, пиджаки, юбки, рубашки.

Не обойти в этом вопросе и канцелярию, широкий выбор которой представлен в том же магазине («Домовой» второй этаж, кроме того, вы сможете там найти рюкзаки и сумки для спортивной формы), а также торговых объектах «Вавилон» и «Книги». В последнем в наличии тетради для лабораторных работ, контурные карты и дневники. В магазине «Книги» можно приобрести и рюкзак для школьника младшего и среднего звена по цене от 37 рублей (хороший детский рюкзак) до 57 р.

Напрашивается вывод: в Хотимске подготовить ребёнка к школе вполне возможно, от школьной формы до канцелярских принадлежностей, но проблема по-прежнему с обувью. К сожалению, можно выбрать только что-то из спортивного сектора (кеды, кроссовки) и невозможно найти чего-то иного.

И, конечно же, без выбора остаётся старшее школьное звено. На учеников 8-11 классов торговые точки не реализуют товары. С чем это связано, остаётся вопросом.

На ум приходят три варианта выхода из данной ситуации: 1. Посмотреть товары на рынке, по пятницам; 2. Интернет-магазины; 3. Поездка в областной центр за одеждой.

1. Рынок уже пестрит одеждой для школьников на любой возраст и вкус. Там действительно сможет себе подобрать классический костюм старшеклассник, а к нему и рубашку и обувь, для девочек большой выбор блузок, юбок и классических школьных сарафанов, по приемлемым ценам. Можно там приобрести и спортивную одежду, рюкзаки, канцелярию (хотя выгоднее её приобретать в магазине «Книги» или «Домовой»).

2. Интернет-магазины. Уже на многих сайтах появились вкладки «Школьная ярмарка: одежда и обувь», где возможно подобрать вещи любому школьнику с 1 по 11 класс. И строгие классические вещи и спортивные, ну и, конечно же, обувь. Поэтому, кто так и не сможет подобрать себе вещи в Хотимске, вполне может воспользоваться услугами разных интернет-магазинов, осуществляющих доставку по всей Беларуси.

3. Ярмарка «Школьный базар-2019» начала работать в Могилеве с 1 и продлится по 31 августа. Изменилось лишь место её расположения. В этом году она проходит на площадке у Парка аттракционов (пр-т Пушкинский), а не возле торгового центра «Парк-сити».

Удачных покупок!

Дарья КОРНЕВА