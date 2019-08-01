Жители Тростино гордятся и любят свою малую родину

Источник материала: Новости Хотимска

У большинства людей чувство родины в обширном смысле – родной страны, отчизны – дополняется еще чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краёв, района, города или деревушки. Это малая родина со своим особым обликом, со своей – пусть самой скромной и непритязательной – красотой предстает человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой Родине, что обнимает все малые – и в великом целом своем – для всех одна. А.Твардовский.

Год назад, таким же солнечным днем, после посещения молочно-товарного комплекса «Тростино», чтобы срезать путь к автобусной остановке, пошел напрямую, по улице Юбилейная деревни под таким же названием как комплекс. Простая улица, без претензий, простой деревеньки. Строилась в 80-х прошлого столетия в чистом поле, тогда населенный пункт расширялся. Правда, к сегодняшнему дню произошло существенное изменение – завершаются работы по подводу газа в часть домов, хозяева которых решили сделать еще один шаг к цивилизации.

И люди здесь обычные живут, с душою нараспашку. Веселье уважают, ценят труд, с плеч отдадут последнюю рубашку. Один дом выделялся особенно. Палисадником, своей ухоженностью, различными архитектурными формами. Представители животного мира: обезьянки на пальме, хрюши у корыта, ежик, здесь же лебеди, божья коровка… Расположенные рядом качели, песочница говорили о том, что в нем раздаются детские голоса. За столиком около гаража чаевничали женщины. За суетою дел как-то эта картинка на время отошла на второй план. А вспомнить о ней заставил районный слет передовиков народного хозяйства, на котором награждали и победителей смотра-конкурса на лучшее личное домовладение. Среди них прозвучала фамилия Владимира Пахомова – хозяина того самого дома по улице Юбилейная, 11 деревни Тростино.

– Что вы, это не ко мне, – замахал руками Владимир Васильевич, когда недавно мы с ним столкнулись лицом к лицу около их дома. – Все идеи исходят от хозяйки, а я только на подхвате.

От хозяйки, так от хозяйки. Наталья Михайловна ничуть не изменилась после нашей последней встречи на МТК «Ельня» (Кленовка), где до выхода на пенсию работала телятницей. Такая же простая, душевная, приятная в общении сельчанка.

– Желание сделать дом красивее возникло не вчера, даже не позавчера, оно с детства, – рассказывает местная искусница. – Оно от поля, от леса, от тех же грядок в огороде. Чувство любви к родному краю – это одно из самых сильных чувств, без него человек не ощущает своих корней. А почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уж зависит от воспитания. Его прививаем и нашим внукам, благо дочь с семьей живет рядом.

Увиденное нашло свое отражение в кадрах фотокамеры, которые выносим на ваш суд, а я продвигаюсь дальше по улице к следующему дому, где знакомлюсь с хозяйкой красных роз. Алеся Горлачева, работает в райбольнице медсестрой, живет с родителями.

– Выращивание цветов – моя слабость, – с особой теплотой говорит Алеся Юрьевна. – С ранних лет родители привили мне любовь к родной природе. И теперь я никогда не сорву нежного цветка, не спугну щебечущих на ветке птиц. Мне и самой хочется сохранить и приумножить эту красоту. Поэтому люблю огород, выращивать цветы. Как-то в детстве бабушка принесла мне горстку земляники, только что сорванной в лесу. И сейчас чувствую этот незабываемый вкус свежих ягод – таких не купишь в магазине или на рынке. Ведь они из наших мест, с нашей малой родины.

Таких деревень, как Тростино, немало. Здесь нет гипермаркетов, ресторанов и баров. Зато здесь есть люди – те маленькие и незаметные, зачастую Личности, которые живут в нашем с вами районе: рождаются, женятся, растят детей, внуков, встречают гостей, хоронят стариков – и очень любят свою малую родину.





Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ