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Представляем участников Рыцарского феста-2019: столичная группа «Steam show»

02.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В этом году гостей праздника вновь порадует своим выступлением столичная группа профессионалов «Steam show».

Представляем участников Рыцарского феста-2019: столичная группа «Steam show»

Фото с официальной страницы ВКонтакте

Это команда молодых людей, горящих своим делом, обожающих эксперименты и яркие неординарные решения. В их репертуаре — огненно-пиротехническое, неоновое шоу, фейерверки, световые и лазерные представления. Группа также представляет танцевальные номера различных стилей, цирковое шоу — жонглёры, акробаты, ходулисты, рейнские колёса.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: столичная группа «Steam show»

Фото с официальной страницы ВКонтакте

Их фантастические персонажи, среди которых есть неподражаемые драконы, светодиодные костюмы, спецэффекты никого не оставляют равнодушными. Холодное технопламя увлекает в тёмные глубины, где безраздельно властвует ритм и мерцающие огни.

Представляем участников Рыцарского феста-2019: столичная группа «Steam show»

Представляем участников Рыцарского феста-2019: столичная группа «Steam show»

Фото с официальной страницы ВКонтакте

— Мы делаем уникальное шоу, — говорит руководитель группы Дмитрий Мороз. — Мы продумываем всё от мельчайших деталей костюмов до масштабных постановок. Мы разукрасим для вас ночь вспышками неона и втянем в танцевальный беспредел даже самых профессиональных «подпирателей стен», — говорит Дмитрий Мороз с уверенностью, что ни один зритель, пришедший на выступление группы, не останется равнодушным.

Валентина ЕЗЕПОВА.

 
 
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В этом году гостей праздника вновь порадует своим выступлением столичная группа профессионалов «Steam show». Фото с официальной страницы ВКонтакте Это команда...
 
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