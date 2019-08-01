В Витебске открылось новое кафе известной сети

Источник материала: Tut.by

В Витебске открылось новое городское кафе — сети GARAGE food&coffee. Заведение находится по адресу проспект Московский, 7 — там, где раньше был закрывшийся гастрономический бар «Угол 90».



Фото: страница в фейсбук Виталия Паречина

Это кафе в Витебске — первое с привлечением инвесторов из Германии и пятое — по франшизе, сообщил в фейсбук соучредитель и коммерческий директор сети GARAGE Виталий Паречин.

Ранее кафе этой сети открылись в Минске и Гомеле, сейчас в стране 16 заведений. GARAGE food & coffee работает по трем направлениям (обслуживание в зале, заказ с собой, доставка).

В кафе предлагают завтраки, обеды, пиццу, различные горячие блюда, салаты и закуски, десерты, кофе, чай, сок, безалкогольные коктейли и др. Есть сезонное и детское меню.