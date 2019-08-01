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В Витебске открылось новое кафе известной сети
Источник материала: Tut.by
В Витебске открылось новое городское кафе — сети GARAGE food&coffee. Заведение находится по адресу проспект Московский, 7 — там, где раньше был закрывшийся гастрономический бар «Угол 90».
Это кафе в Витебске — первое с привлечением инвесторов из Германии и пятое — по франшизе,
Ранее кафе этой сети
В кафе предлагают завтраки, обеды, пиццу, различные горячие блюда, салаты и закуски, десерты, кофе, чай, сок, безалкогольные коктейли и др. Есть сезонное и детское меню.
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В кафе предлагают завтраки, обеды, пиццу, различные горячие блюда, салаты и закуски, десерты, кофе, чай, сок, безалкогольные коктейли и др. Есть сезонное и детское...
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