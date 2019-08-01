Французы спустили на воду новейшую подводную лодку

Источник материала: Tut.by

Suffren, первая из новейших французских подводных лодок класса «Барракуда», спущена на воду. Широкой публике корабль представили еще 12 июля, но спуск состоялся только 1 августа. Об этом сообщает navaltoday.com, ссылаясь на Генеральное управление вооружений Франции (DGA).



Фото: twitter.com/DGA

Новую лодку строила кораблестроительная компания Naval Group. Suffren — первая французская субмарина нового поколения, которая должна заменить устаревающие лодки класса «Руби».

Программа строительства лодок «Барракуда» стартовала в 1998 году, а первая лодка в серии была заложена в 2006 году. В строй Suffren должен войти в 2020 году.

Вслед за субмариной должны быть построены еще пять лодок: Duguay-Trouin, Tourville, Dupetit-Thouars, Duquesne и De Grass — последняя войдет в строй к 2030 году.