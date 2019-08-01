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Французы спустили на воду новейшую подводную лодку
Источник материала: Tut.by
Suffren, первая из новейших французских подводных лодок класса «Барракуда», спущена на воду. Широкой публике корабль представили еще 12 июля, но спуск состоялся только 1 августа. Об этом
Новую лодку строила кораблестроительная компания Naval Group. Suffren — первая
Программа строительства лодок «Барракуда» стартовала в 1998 году, а первая лодка в серии была заложена в 2006 году. В строй Suffren должен войти в 2020 году.
Вслед за субмариной должны быть построены еще пять лодок: Duguay-Trouin, Tourville, Dupetit-Thouars, Duquesne и De Grass — последняя войдет в строй к 2030 году.
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Вслед за ней будут построены еще пять субмарин этого класса.
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