Базовый вариант кроссовера Audi E-Tron сможет проезжать до 300 км без подзарядки

Источник материала: Tut.by

Кроссовер Audi E-Tron до недавнего времени был доступен в одной-единственной модификации 55 Quattro, но теперь компанию ей составит «младшая» версия с индексом 50 Quattro.





У базового E-Tron по-прежнему два электродвигателя, но их суммарная отдача снижена до 308 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента — напомним, что силовая установка на 55 Quattro способна развивать 402 силы и 664 Нм. До 100 км/ч E-Tron начального уровня разгоняется за 7 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.





Емкость расположенной под полом литий-ионной батареи также уменьшена — до 71 кВтч вместо 95 кВтч у старшей модификации. С ней кроссовер сможет проехать на одной зарядке до 300 км по методике WLTP. Зарядка на 80% от быстрого терминала займет около получаса.





На европейском рынке продажи E-Tron 50 Quattro начнутся в конце ткущего года. Цены пока не названы, но, как ожидается, в Германии базовая версия электромобиля Audi будет стоить менее 70 тысяч евро с учетом налогов — в таком случае покупатели E-Tron 50 Quattro смогут рассчитывать на государственную субсидию.