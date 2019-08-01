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Базовый вариант кроссовера Audi E-Tron сможет проезжать до 300 км без подзарядки

02.08.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кроссовер Audi E-Tron до недавнего времени был доступен в одной-единственной модификации 55 Quattro, но теперь компанию ей составит «младшая» версия с индексом 50 Quattro.


У базового E-Tron по-прежнему два электродвигателя, но их суммарная отдача снижена до 308 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента — напомним, что силовая установка на 55 Quattro способна развивать 402 силы и 664 Нм. До 100 км/ч E-Tron начального уровня разгоняется за 7 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.


Емкость расположенной под полом литий-ионной батареи также уменьшена — до 71 кВтч вместо 95 кВтч у старшей модификации. С ней кроссовер сможет проехать на одной зарядке до 300 км по методике WLTP. Зарядка на 80% от быстрого терминала займет около получаса.


На европейском рынке продажи E-Tron 50 Quattro начнутся в конце ткущего года. Цены пока не названы, но, как ожидается, в Германии базовая версия электромобиля Audi будет стоить менее 70 тысяч евро с учетом налогов — в таком случае покупатели E-Tron 50 Quattro смогут рассчитывать на государственную субсидию.

 
 
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Кроссовер Audi E-Tron до недавнего времени был доступен в одной-единственной модификации 55 Quattro, но теперь компанию ей составит «младшая» версия с индексом 50 Quattro
 
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