В Лунинце пьяный водитель попал в ДТП на чужом Jaguar

Источник материала: Tut.by

41-летний житель Кобрина попал в ДТП на чужом автомобиле, сообщает пресс-служба МВД.

Видео: УВД Брестского облисполкома

Брестчанка с целью продажи своего Jaguar попросила сестру перегнать авто из Барановичей в Лунинец.

Родственница привезла транспортное средство и оставила его во дворе своего дома, дала объявление о продаже. Вечером, на следующий день, когда пришел покупатель, женщина не обнаружила автомобиль и обратилась в милицию.

Как выяснилось, автомобиль с парковки угнал ее сожитель. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и попал в ДТП. Освидетельствование показало 1,5 промилле.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Кроме того на мужчину составили три протокола: за езду в нетрезвом виде и не имея права управления, а также нарушение правил маневрирования.