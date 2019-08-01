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В Лунинце пьяный водитель попал в ДТП на чужом Jaguar
Источник материала: Tut.by
41-летний житель Кобрина попал в ДТП на чужом автомобиле,
Видео:
Брестчанка с целью продажи своего Jaguar попросила сестру перегнать авто из Барановичей в Лунинец.
Родственница привезла транспортное средство и оставила его во дворе своего дома, дала объявление о продаже. Вечером, на следующий день, когда пришел покупатель, женщина не обнаружила автомобиль и обратилась в милицию.
Как выяснилось, автомобиль с парковки угнал ее сожитель. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и попал в ДТП. Освидетельствование показало 1,5 промилле.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Кроме того на мужчину составили три протокола: за езду в нетрезвом виде и не имея права управления, а также нарушение правил маневрирования.
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Освидетельствование показало 1,5 промилле.
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