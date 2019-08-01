Кокорин и Мамаев подали на УДО

Источник материала: Tut.by

Осужденные по делу о драках в центре Москвы полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на Алексеевский районный суд Белгородской области.



Reuters

«Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы», — сказал собеседник агентства.

Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака.

Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца. В декабре срок их пребывания под стражей был продлен до февраля, а в феврале суд продлил заключение футболистов еще на два месяца.

6 мая обвинение попросило назначить футболистам реальные сроки: Александру Кокорину — полтора года колонии общего режима, Мамаеву — один год и пять месяцев.

Поскольку каждый день, проведенный футболистами в СИЗО, был засчитан за полтора дня в колонии, братья Кокорины в общей сложности пробудут в колонии около семи месяцев, Мамаев — чуть более шести.