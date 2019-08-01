Обновленный кемпер Volkswagen California полностью рассекречен

Источник материала: Tut.by

Эскизы обновленной версии Volkswagen California были обнародованы месяц назад , а теперь немцы, не дожидаясь публичного дебюта в конце августа на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе, опубликовали официальные снимки микроавтобуса для кемпинга.





Как и исходный Multivan 6.1, обновленный кемпер получил более массивную радиаторную решетку, измененные фары и передний бампер, а также новые светодиодные задние фонари. На фотографиях представлена наиболее дорогая версия California Ocean с двухцветной окраской кузова и дополнительной порцией хромировки, также в гамме будут версии попроще (Beach и Coast).





Главные изменения — в салоне California, которая обзавелась цифровой приборной панелью (впрочем, это платная опция) с 10,25-дюймовым экраном и современной медиасистемой со встроенной SIM-картой и с двумя размерами дисплея на выбор (8 и 9,2 дюйма).





Серьезно переделана и жилая зона «дома на колесах». На потолочной консоли появился многофункциональный модуль управления функциями с цветным дисплеем вместо прежнего монохромного. Как и прежде, на втором «этаже» под раскладной крышей имеется дополнительная двухместная кровать, еще одно ложе для двоих предусмотрено в задней части салона — в спальное место раскладываются сиденья в зоне гостиной. Задний шкафчик с вещевыми отсеками обзавелся раздвижными дверцами.





Как и у представленных ранее Transporter и Multivan 6.1, на California теперь используется электрический усилитель руля вместо прежнего гидравлического. Это позволило оснастить кемпер целым комплексом ездовых ассистентов, среди которых система удержания автомобиля в полосе, помощник маневрирования с прицепом и ассистент компенсации бокового ветра, стабилизирующий машину при сильных порывах.





Продажи обновленной California начнутся этой осенью вскоре после мировой премьеры в Дюссельдорфе — автодом дебютирует с двухлитровыми дизелями TDI с отдачей до 199 лошадиных сил. Также для кемпера можно будет заказать и полноприводную трансмиссию.