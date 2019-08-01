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Урожай-2019. Лидеры жатвы

02.08.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

По состоянию на 2 августа в районе убрано 52% зерновых. Как по намолотам, так и по темпам уборки лидирует филиал "Азот Агро", где убрали 59% зерновых, намолотили 10714 тонн зерна при урожайности 32 центнера с гектара.

Урожай-2019. Лидеры жатвы

Всего в районе намолочено 23276 тонн хлеба, благодаря чаяниям и стараниям тружеников села нынешний каравай весомее прошлогоднего уже на 3144 тонны. И это с учетом того обстоятельства, что в прошлом году обмолотили на 500 с лишним гектаров больше.
В первый день августа в районе чествовали экипаж в составе Владимира Генриховича и Андрея Владимировича Бутримов (отца и сына), первыми на Ивьевщине намолотившими свыше тысячи тонн зерна на комбайне КЗС-1218.
Поздравить лидеров районной жатвы приехали на поле председатель Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК Иван Станиславович Олизарович, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виталий Станиславович Милюнец, председатель райкома профсоюза работников АПК Иосиф Станиславович Лушко. Лучшим комбайнерам района были вручены дипломы и денежные вознаграждения. Труд механизаторов был отмечен и профсоюзной организацией филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" в лице председателя профкома Инны Валерьевны Вольской.
Владимир Генрихович Бутрим работает на уборке зерна 20 лет, впервые в этом году привлечен к уборке его сын Андрей, студент Гродненского государственного медицинского университета. Семейный экипаж отличился и на уборке рапса, но тысячная отметка пройдена именно на уборке зерновых и зернобобовых - на 1 августа намолот составил 1032 тонны.

П.ВЛАДИН. Фото автора.

 
 
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По состоянию на 2 августа в районе убрано 52% зерновых. Как по намолотам, так и по темпам уборки лидирует филиал "Азот Агро", где убрали 59% зерновых, намолотили 10714...
 
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