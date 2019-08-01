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США применяют к РФ второй пакет санкций по "делу Скрипалей" - СМИ

02.08.2019 17:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вашингтон вводит против Москвы второй пакет санкций по "делу Скрипалей", поскольку российская сторона не убедила США в том, что впредь будет избегать подрывных действий с использованием химоружия, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

"После первоначальных санкций, примененных в ответ на атаку в 2018 году с использованием нервнопаралитического вещества против бывшего российского шпиона, Россия не предоставила гарантий, требуемых законом США, поэтому администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа вводит второй пакет санкций, заявил высокопоставленный сотрудник администрации США", - сообщило агентство.

Американским СМИ ранее стало известно, что Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России за инцидент 2018 года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Ранее в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призывали президента Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за этот инцидент.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента Билла Клинтона от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Президент России Владимир Путин между тем заявлял, что санкции США в отношении Москвы являются бессмысленными и контрпродуктивными, и выражал надежду, что в Вашингтоне осознают бесперспективность такой политики.

 
 
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Вашингтон вводит против Москвы второй пакет санкций по "делу Скрипалей", поскольку российская сторона не убедила США в том, что впредь будет избегать подрывных...
 
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