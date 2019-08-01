Региональные безвизовые зоны в Гродненской и Брестской областях будут расширены – премьер

Источник материала: Интерфакс

Региональные безвизовые зоны в Гродненской и Брестской областях Беларуси будут расширены, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас после совещания у президента страны в пятницу.

"Обсуждался вопрос безвизового посещения Беларуси иностранными гражданами. Принято решение расширить безвизовую зону в Гродненской и Брестской областях", - сказал Румас, которого цитирует агентство БелТА.

"Эти меры будут способствовать развитию туризма. Мы информировали главу государства о положительной роли, которую сыграли предыдущие решения о безвизовом въезде. Мы также ожидаем увеличения числа туристов", - добавил премьер.

Как сообщалось, безвизовый порядок въезда в Брестскую и Гродненскую области начал действовать с 1 января 2018 года в соответствии с указом №462. Согласно документу, безвизовый режим действует в течение 10 дней и распространяется на иностранных туристов, посещающих парк "Августовский канал" (им не требуются визы для поездок в Гродно и Гродненский район) и Национальный парк "Беловежская пуща" (им доступна вся туристско-рекреационная зона "Брест"). Кроме того, в настоящее время в Беларуси действует 30-дневный безвиз для иностранцев при условии их въезда в страну через Национальный аэропорт Минск.