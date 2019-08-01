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ЕАБР дополнительно профинансирует инвестпроект "Беларуськалия" на $300 млн

02.08.2019 16:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Евразийский банк развития (ЕАБР) рассматривает возможность финансирования  ОАО "Беларуськалий" на $300 млн для реализации инвестпроекта, сообщил журналистам заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

"Вторая часть проекта с "Беларуськалием" у нас практически готова. Мы хорошо продвинулись по ней. Осталось пару ключевых моментов, по которым мы должны прийти к согласию с клиентом. Там речь идет о сумме $300 млн", - сказал Исенов, которого цитирует пресс-служба ЕАБР.

Как сообщалось, ЕАБР в мае выделил "Беларуськалию" $100 млн для реализации инвестпроекта по строительству Петриковского ГОКа.

Исенов также сообщил о планах банка участвовать в финансировании инфраструктурных проектов на территории Беларуси. В частности, ЕАБР готов финансировать проекты по реконструкции дорог, в том числе международной автомагистрали М10 (продолжение федеральной автодороги М13 от границы с РФ до западной границы Беларуси). "Уже направлена от нас соответствующая конкурсная документация. Есть меморандум о сотрудничестве с Банком развития Беларуси. У нас в этом плане хорошие переговоры", - отметил он.

По его словам, ЕАБР также "очень хорошо ориентируется на партнерство с БелАЗом и "Гродно Азотом".

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.

В настоящее время "Беларуськалий" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.

В настоящее время "Беларуськалий" также реализует самый масштабный в своей истории проект по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината в Гомельской области.

 
Теги: Гродно
 
 
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Евразийский банк развития (ЕАБР) рассматривает возможность финансирования  ОАО "Беларуськалий" на $300 млн для реализации инвестпроекта, сообщил журналистам...
 
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