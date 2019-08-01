БУТБ и Российский зерновой союз намерены заключить соглашение о партнерстве

Источник материала: Интерфакс

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) и Российский зерновой союз (РЗС) планируют подписать соглашение о партнерстве.

"Соглашение позволит объединить усилия БУТБ и РЗС по привлечению на биржевую площадку крупных российских продавцов зерна, а также оперативно решать такие вопросы, как обучение трейдеров, проверка надежности контрагентов, контроль качества товаров, организация логистики", - сообщили в пресс-службе БУТБ.

По ее информации договоренность о заключении соглашения была достигнута по итогам встречи исполняющего обязанности главы представительства БУТБ в РФ Олега Якубовича с президентом РЗС Аркадием Злочевским.

"В ходе переговоров также обсуждены актуальные тенденции на биржевом рынке зерна Республики Беларусь и возможности для российских компаний, заинтересованных в реализации своей продукции белорусским предприятиям", - добавили там.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о наиболее оптимальном формате сотрудничества и выработали алгоритм совместных действий на ближайшую перспективу.

РЗС – одно из крупнейших объединений в аграрном секторе России. Членами РЗС являются около 400 предприятий и организаций всех форм собственности, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, обеззараживанием и переработкой зерна, а также организацией инфраструктуры зернового рынка.