ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БУТБ и Российский зерновой союз намерены заключить соглашение о партнерстве

02.08.2019 15:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) и Российский зерновой союз (РЗС) планируют подписать соглашение о партнерстве.

"Соглашение позволит объединить усилия БУТБ и РЗС по привлечению на биржевую площадку крупных российских продавцов зерна, а также оперативно решать такие вопросы, как обучение трейдеров, проверка надежности контрагентов, контроль качества товаров, организация логистики", - сообщили в пресс-службе БУТБ.

По ее информации договоренность о заключении соглашения была достигнута по итогам встречи исполняющего обязанности главы представительства БУТБ в РФ Олега Якубовича с президентом РЗС Аркадием Злочевским.

"В ходе переговоров также обсуждены актуальные тенденции на биржевом рынке зерна Республики Беларусь и возможности для российских компаний, заинтересованных в реализации своей продукции белорусским предприятиям", - добавили там.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о наиболее оптимальном формате сотрудничества и выработали алгоритм совместных действий на ближайшую перспективу.

РЗС – одно из крупнейших объединений в аграрном секторе России. Членами РЗС являются около 400 предприятий и организаций всех форм собственности, деятельность которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, обеззараживанием и переработкой зерна, а также организацией инфраструктуры зернового рынка.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) и Российский зерновой союз (РЗС) планируют подписать соглашение о партнерстве. "Соглашение позволит...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шахтёр» вышел в третий круг квалификации Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика