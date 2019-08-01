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«Славкалий» приступил к строительству железнодорожного пути от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК

02.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Славкалий» приступил к строительству железнодорожного пути от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК

«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начал строительство железнодорожного перегона длиной 30 км от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК. Это будет путь общего пользования для перевозки пассажиров и грузов с остановочным пунктом в г. Любань, который составит перрон с навесом, здание билетных касс, автостоянку и санитарную зону. Подрядной организации также предстоит построить конечный пункт ж/д пути - станцию Славкалий, и внутризаводскую станцию Железнодорожные пути ГОК, с которой будет выполняться отгрузка готовой продукции для транспортировки к грузополучателю.

Для устройства объекта путем тендера была выбрана организация «25 компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству». Допуская к участию в строительстве калийного комплекса компании из КНР, «Славкалий» следует договоренности с китайской стороной, привлеченной к финансированию проекта.

Сегодня на объекте активно выполняются работы подготовительного периода. Порядка 8 км основания готовы к возведению земляного полотна ж/д пути.

 
 
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«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начал строительство железнодорожного перегона длиной 30 км от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК. Это...
 
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