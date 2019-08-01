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«Славкалий» приступил к строительству железнодорожного пути от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК
02.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева,
Для устройства объекта путем тендера была выбрана организация «25 компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству». Допуская к участию в строительстве калийного комплекса компании из КНР, «Славкалий» следует договоренности с китайской стороной, привлеченной к финансированию проекта.
Сегодня на объекте активно выполняются работы подготовительного периода. Порядка 8 км основания готовы к возведению земляного полотна ж/д пути.
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«Славкалий», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, начал строительство железнодорожного перегона длиной 30 км от ж/д станции Уречье к Нежинскому ГОК. Это...
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