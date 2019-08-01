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В районе – первый комбайнер-тысячник

02.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Комбайнер ОАО “Горецкое” Александр Концевой первым в районе намолотил тысячу тонн зерна. Тысячником стал также водитель этого предприятия Владимир Войтеховский.

 

В районе – первый комбайнер-тысячник

 

Передовиков жатвы сегодня поздравили начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Шацкий, председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина и  директор ОАО “Горецкое” Владимир Черников.

 

В районе – первый комбайнер-тысячник
Владимир Войтеховский и Александр Концевой

 

В районе – первый комбайнер-тысячник

 

По словам заместителя начальника райсельхозпрода Светланы Фесиной, на сегодняшний день земледельцы обмолотили 39% зернового и зернобобового клина (10426 га). С каждого гектара в среднем получают 35,1 ц/га. Районный каравай уже весит 36577 тонн. Госзаказ выполнен на 75% (10311 тонн). Первыми выполнили главную хлеборобскую заповедь ОАО «Маслаки» и ОАО «Коптевская Нива».

 

В районе – первый комбайнер-тысячник

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Комбайнер ОАО “Горецкое” Александр Концевой первым в районе намолотил тысячу тонн зерна. Тысячником стал также водитель этого предприятия Владимир...
 
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