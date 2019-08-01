В районе – первый комбайнер-тысячник

Источник материала: Горецкий вестник

Комбайнер ОАО “Горецкое” Александр Концевой первым в районе намолотил тысячу тонн зерна. Тысячником стал также водитель этого предприятия Владимир Войтеховский.





Передовиков жатвы сегодня поздравили начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Шацкий, председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина и директор ОАО “Горецкое” Владимир Черников.









По словам заместителя начальника райсельхозпрода Светланы Фесиной, на сегодняшний день земледельцы обмолотили 39% зернового и зернобобового клина (10426 га). С каждого гектара в среднем получают 35,1 ц/га. Районный каравай уже весит 36577 тонн. Госзаказ выполнен на 75% (10311 тонн). Первыми выполнили главную хлеборобскую заповедь ОАО «Маслаки» и ОАО «Коптевская Нива».





Фото Михаила Левцова