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“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”

02.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Льняные плантации в ОАО «Горкилен» радуют глаз красотой и ухоженностью посевов. Долгунец «Грант» и «Алей» высотой от 80 см до метра. И ни одного сорняка. Мы побывали возле деревни Осиповичи и посмотрели, как идет процесс теребления льна и заготовки семян с расстилом льносоломки.

 

“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”
Весь процесс теребления полностью механизирован. Работают с 7 утра до 10 вечера. Плантацию в 110 га в урочище «Осиповичи-1» бороздят 16 льнокомбайнов ЛК-4. После проезда техники лен стелется лентами. В качестве помощников на прицепах — студенты БГСХА.

 

 

“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”

 

“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”
Неизменный лидер уборочной кампании Сергей Купалов, который седьмой год прочно удерживает первое место на пьедестале почета предприятия. По трудолюбию и добросовестности ему нет равных. За 5 дней вытеребил лен на 37 га. Это 224% нормы. Выполнять ежедневно по три нормы — трудовая установка механизатора. Теребление льна является его любимым видом работы.

 

“Мой девиз — сделать больше и лучше всех и хорошо заработать. В прошлом году за 16 дней получил 1900 рублей, а мой помощник — тысячу. Пока все сделают два круга по полю, я — четыре. Еще один секрет: пока после обеда все выкурят по сигарете, я уже круг проехал. И помощнику не даю расслабляться”

 

“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”

 

По словам главного агронома Дмитрия Павлюченко, уже вытереблено 1020 га. Это 55% площадей. Прирост в сутки составляет 6,5%. С такими ударными темпами всего 8 погожих дней — и работы будут завершены. Урожайность  семян превышает прошлогодний уровень на 20%.

 

“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”

 

“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”

 

“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”

 

На другом участке «Осиповичи-2» комбайнеры Юрий Усов, Николай Привалов и Сергей Воронцов на КЗС-1218 обмолачивают льноворох на семена. В день выгружают из бункеров 70 тонн. На этом ответственном виде работ задействованы самые опытные механизаторы.

 

“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”

 

«Это наше, можно сказать, золото. Лен всегда будет нужен и для тканей, и для изготовления масла. Не будет его — не будет и нашего предприятия. Семечки хорошие.  Главное — не упустить, все обмолотить, чтобы на земле ничего не осталось. На новом комбайне работать, конечно, очень приятно, удобно, комфортно, — говорит Николай Привалов. И добавляет: “Мы не соперничаем друг с другом, а работаем сплоченно в одной команде. Бункер заполняем в зависимости от качества семян за час-полтора”.

 

Подробнее о северном шелке с горецких земель читайте в номере “Горецкого вестника” от 3 августа.

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Льняные плантации в ОАО «Горкилен» радуют глаз красотой и ухоженностью посевов. Долгунец «Грант» и «Алей» высотой от 80 см до метра. И ни одного сорняка. Мы...
 
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