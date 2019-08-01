“Это наше золото”. Как проходит уборочная в ОАО “Горкилен”

Источник материала: Горецкий вестник

Льняные плантации в ОАО «Горкилен» радуют глаз красотой и ухоженностью посевов. Долгунец «Грант» и «Алей» высотой от 80 см до метра. И ни одного сорняка. Мы побывали возле деревни Осиповичи и посмотрели, как идет процесс теребления льна и заготовки семян с расстилом льносоломки.













“Мой девиз — сделать больше и лучше всех и хорошо заработать. В прошлом году за 16 дней получил 1900 рублей, а мой помощник — тысячу. Пока все сделают два круга по полю, я — четыре. Еще один секрет: пока после обеда все выкурят по сигарете, я уже круг проехал. И помощнику не даю расслабляться”





По словам главного агронома Дмитрия Павлюченко, уже вытереблено 1020 га. Это 55% площадей. Прирост в сутки составляет 6,5%. С такими ударными темпами всего 8 погожих дней — и работы будут завершены. Урожайность семян превышает прошлогодний уровень на 20%.













На другом участке «Осиповичи-2» комбайнеры Юрий Усов, Николай Привалов и Сергей Воронцов на КЗС-1218 обмолачивают льноворох на семена. В день выгружают из бункеров 70 тонн. На этом ответственном виде работ задействованы самые опытные механизаторы.





«Это наше, можно сказать, золото. Лен всегда будет нужен и для тканей, и для изготовления масла. Не будет его — не будет и нашего предприятия. Семечки хорошие. Главное — не упустить, все обмолотить, чтобы на земле ничего не осталось. На новом комбайне работать, конечно, очень приятно, удобно, комфортно, — говорит Николай Привалов. И добавляет: “Мы не соперничаем друг с другом, а работаем сплоченно в одной команде. Бункер заполняем в зависимости от качества семян за час-полтора”.

Подробнее о северном шелке с горецких земель читайте в номере “Горецкого вестника” от 3 августа.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова