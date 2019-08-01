Тренинг по противодействию торговле людьми провели в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

Как не стать жертвой торговли людьми? Этой проблеме был посвящен специальный тренинг, который сегодня провела на базе Горецкого РЦСОН заместитель председателя Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Жанна Матвеева.





Тренинг в Горках был организован в рамках глобального проекта международной помощи, реализуемого совместными усилиями БОКК и представительства Международной организации по миграции.









По официальной статистике, за 2002-2018 годы жертвами торговли людьми стали 5 605 жителей Беларуси. Из общего количества жертв около 12% – это несовершеннолетние.





Фото Михаила Левцова

Куда обращаться за помощью?

Инфолиния по безопасному выезду и пребыванию за границей «113» (с 8.00 до 20.00 без выходных). Звонок бесплатный со стационарных телефонов по всей территории.

«Горячая линия» по безопасному выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси – 8 (017) 218 52 64

Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: 8 (017) 218 71 70

Международное общественное объединение «Гендерные перспективы»

Телефон для звонков из-за рубежа и с мобильных телефонов: +375 17 211 02 51

Белорусское Общество Красного Креста: 8 (017) 327 14 17

Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Республике Беларусь: 8 (017) 284 46 91 или 284 46 02.