На полигоне «Осиповичский» — подрывы!

Источник материала: Асiповiцкi край

Весь август в рабочие дни с 7 до 16 часов на подрывной площадке полигона «Осиповичский» войсковой части 12147 — плановые подрывные работы.

За час до начала подрыва здесь поднимается красный флаг и выставляется оцепление, за 10 минут подается условный звуковой сигнал автомобиля или удары в гильзу продолжительностью 2-3 минуты.

В указанное время категорически запрещается появление людей, проезд техники, выгул скота и производство сельхозработ на территории полигона радиусом не менее 2 километров.