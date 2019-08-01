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Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

02.08.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На недавней встрече председателя горисполкома Рогачука А.С. с жителями Бреста гражданами живущими в микрорайоне "Речица" поднимался вопрос о перспективах благоустройства улиц и тротуаров этой части города.

Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

"По микрорайону Речица поработаем комплексно", - такой ответ дал Мэр на вопрос жительницы района. 

Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица
 Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

Выполняя данные на встрече обещания, сегодня дорожники Брестского городского ЖКХ практически завершили асфальтирование одной из основных улиц этого района Пригородная.

Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица
 Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

Синхронно с укладкой асфальта специалисты Брестского ДЭП вели работы по устройству тротуаров.

Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

Планируется, что завтра работы на этой улице будут завершены.

Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

 
Теги: Брест
 
 
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  На недавней встрече председателя горисполкома Рогачука А.С. с жителями Бреста гражданами живущими в микрорайоне "Речица" поднимался вопрос о перспективах...
 
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