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Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица
02.08.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На недавней встрече председателя горисполкома Рогачука А.С. с жителями Бреста гражданами живущими в микрорайоне "Речица" поднимался вопрос о перспективах благоустройства улиц и тротуаров этой части города.
"По микрорайону Речица поработаем комплексно", - такой ответ дал Мэр на вопрос жительницы района.
Выполняя данные на встрече обещания, сегодня дорожники Брестского городского ЖКХ практически завершили асфальтирование одной из основных улиц этого района Пригородная.
Синхронно с укладкой асфальта специалисты Брестского ДЭП вели работы по устройству тротуаров.
Планируется, что завтра работы на этой улице будут завершены.
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