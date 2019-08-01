 Завершается асфальтирование ул. Пригородная в микрорайоне Речица

Источник материала: Виртуальный Брест

На недавней встрече председателя горисполкома Рогачука А.С. с жителями Бреста гражданами живущими в микрорайоне "Речица" поднимался вопрос о перспективах благоустройства улиц и тротуаров этой части города.





"По микрорайону Речица поработаем комплексно", - такой ответ дал Мэр на вопрос жительницы района.







Выполняя данные на встрече обещания, сегодня дорожники Брестского городского ЖКХ практически завершили асфальтирование одной из основных улиц этого района Пригородная.







Синхронно с укладкой асфальта специалисты Брестского ДЭП вели работы по устройству тротуаров.





Планируется, что завтра работы на этой улице будут завершены.















