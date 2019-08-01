Велосипедист потерял на дороге банку с краской, её расплющил автомобилист

Источник материала: Виртуальный Брест

Ситуация конечно забавная, но и неприятная - явно автомобиль тоже "покрасил" днище, а может быть и часть мотора в чисто белый цвет.





Вопрос, кто будет убирать риторический. Может быть, кто-то собирается в ближайшее время растворителя прикупить и перевезти его на велосипеде? Шутка...

видео - Wikilink.by камера Versana.by

Так что следите за своим имуществом, господа велосипедисты.