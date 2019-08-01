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Велосипедист потерял на дороге банку с краской, её расплющил автомобилист
02.08.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ситуация конечно забавная, но и неприятная - явно автомобиль тоже "покрасил" днище, а может быть и часть мотора в чисто белый цвет.
Вопрос, кто будет убирать риторический. Может быть, кто-то собирается в ближайшее время растворителя прикупить и перевезти его на велосипеде? Шутка...
видео -
Так что следите за своим имуществом, господа велосипедисты.
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