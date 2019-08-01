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В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его участники преодолеют более 600 километров до конечной точки, а это древний Полоцк. В далекий путь с юго-запада на север страны паломники отправились утром сразу после литургии в одном из брестских храмов. По улицам областного центра прошли сотни верующих.
Крестный ход приурочен сразу к двум знаковым датам: 75-летию освобождения Беларуси и 180-летию Полоцкого собора. Маршрут будет пролегать в основном через небольшие города и деревни. Стать участником духовной акции может каждый желающий.
Руслан Лира, житель Бреста:
Елена Лира, жительница Бреста:
Ежедневно крестный ход будет продвигаться на расстояние от 10 до 35 километров. Конечной точкой маршрута станет Спасо-Евфросиниевский монастырь. Планируется, что к полоцкому храму паломники придут 6 сентября.
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Новости Беларуси. В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники преодолеют более 600...
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