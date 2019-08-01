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В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход

02.08.2019 17:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход

Его участники преодолеют более 600 километров до конечной точки, а это древний Полоцк. В далекий путь с юго-запада на север страны паломники отправились утром сразу после литургии в одном из брестских храмов. По улицам областного центра прошли сотни верующих.

В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход

Крестный ход приурочен сразу к двум знаковым датам: 75-летию освобождения Беларуси и 180-летию Полоцкого собора. Маршрут будет пролегать в основном через небольшие города и деревни. Стать участником духовной акции может каждый желающий.

В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход

В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход

Руслан Лира, житель Бреста:
В деревнях Беларуси есть церкви очень древние, которым больше ста лет. Они тоже заслуживают внимания.

В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход

Елена Лира, жительница Бреста:
У каждого человека в душе есть вера. Мы верим в Бога. Сейчас в этом крестном ходу я получаю Божью благодать. И несу свет людям, очищение. И сама получаю это – какое-то удовлетворение, спокойствие. 

В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход

Ежедневно крестный ход будет продвигаться на расстояние от 10 до 35 километров. Конечной точкой маршрута станет Спасо-Евфросиниевский монастырь. Планируется, что к полоцкому храму паломники придут 6 сентября.  

Люди в материале: Руслан Лира, Елена Лира
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Ильин день в Бресте начался Всебелорусский крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Его участники преодолеют более 600...
 
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